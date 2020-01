Pourquoi Age d'Or Services étend son offre de portages de repas aux habitants du Coeur du Var et de la Dracénie

L’idée

Hélène Deville a fondé Âge d’Or Services en 1998 à Toulon. Si son agence offre un large panel de services (accompagnement véhiculé et personnalisé, téléassistance, petit jardinage, courses, livraisons de courses et repas...), elle a décidé avec son époux Guy, qui travaille à ses côtés et avec lequel elle réside au Cannet-des-Maures, de répondre aux importants besoins en services et portage de repas des habitants du Cœur du Var et de la Dracénie, et à la demande de la communauté de communes.

Le défi

"Nous sommes dans l’humain, dans l’adaptabilité constante. Pour assurer un service de qualité et tout organiser afin de limiter au maximum les frais, il y a un gros travail de planification, pour livrer 365 jours/an." Hormis l'organisation, Hélène Deville a aussi trouvé auprès de la résidence seniors Les Opalines, qui possède une cuisine centrale aux normes, un partenaire de confiance pour assurer la production de repas de qualité et à grande échelle dans ce secteur.

L’objectif

Actuellement, 104 repas sont déjà livrés dans plusieurs communes du cœur du Var chaque semaine, 7 jrs/7. Le but est d’ouvrir prochainement une antenne au Cannet-des-Maures pour développer la livraison des repas, l’accompagnement véhiculé et le petit jardinage.

L’investissement

Âge d’Or Services à Toulon, antenne d’un réseau national d’entreprises indépendantes spécialisé dans la prestation de services à la personne, filiale de CNP Assurances, compte 16 salariés (aides à domicile et auxiliaires de vie, aides ménagères, accompagnateurs et livreurs de repas, chargés du petit bricolage et petit jardinage, de la téléassistance ou de protection individuelle au domicile de la personne). Pour se développer, ils ont lancé le portage de repas dans le Cœur du Var dès l’été 2019 et cherchent maintenant à recruter.

Le concept

L’entretien d’évaluation permet à la personne âgée de se faire livrer chez elle des menus classiques ou spécifiques (sans sel, pour diabétique...) à différents tarifs, à partir de deux repas par semaine. Ce service peut être complémentaire des prestations proposées par le CCAS et pris en charge par le Département, les CARSAT ou la CPAM.

Ces repas équilibrés répondent à la perte d’appétit et de mobilité à cet âge, et leur portage permet à la personne de sortir de son isolement, de créer du lien et d’assurer de donner l’alerte en cas de problème. Le cœur de métier d’Âge d’Or étant l’accompagnement et la prestation de services au profit des seniors pour favoriser leur maintien à domicile.

agedorservices.com