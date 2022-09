Pour Véronique Maurel de l'UPV, "L’Etat doit faire confiance aux entrepreneurs"

Véronique Maurel est une habituée de la Rencontre des Entrepreneurs – ex-Université d’Eté du Medef – qui se tient tous les ans fin août à l’hippodrome de Paris-Longchamp et qui sonne la rentrée économique. Mais c’est sa première édition en tant que présidente de la puissante Union Patronale du Var (UPV).

Sobriété énergétique, importance des sujets RSE et transition écologique, revalorisation de la notion de travail, elle revient sur les sujets d’actualité et ne cache pas son agacement quant à la défiance de l’Etat envers les entrepreneurs.

Qu’avez-vous pensé de la position de la Première ministre sur la nécessité pour les entreprises de mettre en place dès septembre un plan de sobriété énergétique?

Elisabeth Borne a été claire. Néanmoins, la majorité des chefs d’entreprise met déjà en place des mesures de sobriété énergétique. Ils sont assez clairvoyants pour savoir ce qu’ils doivent faire. Que ce soit la transition écologique, la qualité de vie au travail ou la RSE, ils sont conscients des changements induits par la Covid.

En revanche, il va falloir revoir notre façon de faire du commerce, l’industrie… Cela fait longtemps que l’on va dans le mur face au changement climatique : certains dirigeants ont pris les devants; d’autres resteront malheureusement sur le carreau car il ne sera plus possible de travailler comme avant. La transition écologique est devenu un sujet primordial aujourd’hui.

Entre la canicule et la sécheresse, le département a beaucoup souffert cet été…

Tout à fait. Preuve en est aussi les vendanges qui ont débuté cette année le 2 août alors que c’est généralement à la fin du mois, voire début septembre. Un décalage d’un mois, c’est exceptionnel et c’est bien la preuve du changement climatique.

Toutefois, de nombreux domaines viticoles l’ont déjà anticipé en faisant de la biodynamie ou en menant des tests sur de nouveaux cépages. Quoi qu’il en soit, viticulteurs et agriculteurs vont adapter leur façon de travailler.

Comment l’UPV peut-elle aider les chefs d’entreprise dans cette sobriété énergétique?

Cela ne va pas se faire du jour au lendemain: on n’a pas de baguette magique et on ne peut tout rectifier d’un coup de baguette magique.

L’UPV développera des solutions petit à petit pour accompagner les entreprises. Au sein de mon entreprise [Ixarys, solutions logicielles de traçabilité pour la viticulture et l’aéronautique basée à Lorgues, ndlr], on a déjà mis en place des solutions en éteignant les ordinateurs le soir, en promouvant le covoiturage, en évitant le plastique… Des petites gouttes d’eau qui font les grandes rivières. Le changement climatique est un problème important qu’il faut prendre à bras-le-corps.

Plus que le recrutement?

C’est aussi un gros souci, quel que soit le secteur d’activité: la restauration, l’hôtellerie, le numérique... Des problèmes de recrutement peuvent faire fermer une entreprise qui, pourtant, vend ses produits et services.

Si elle n’a pas les équipes structurées pour mettre en place de nouveaux projets, elle risque de péricliter. Même moi, j’ai des difficultés à recruter des ingénieurs qui ont désormais des exigences salariales et les PME ne peuvent pas suivre. Les rôles ont changé. Aujourd’hui, le travail est dévalorisé. Il faut remettre la notion de travail en priorité.

C’est ce que prône le Medef...

Tout à fait. Dans son discours d’ouverture de la REF, Geoffroy Roux de Bézieux [le président du Medef national, ndlr] a fait passer plusieurs messages à la Première ministre qui ont fait plaisir aux entrepreneurs.

Sur les superprofits?

Notamment. On est des chefs d’entreprise, on est là pour créer de la richesse, donner du travail aux collaborateurs. Il faut en être fier: cette richesse, on la mérite aussi. Si on est trop taxé, on risque d’arrêter notre activité et/ou de quitter la France…

Les chefs d’entreprise sont assez clairvoyants

pour savoir ce qu’ils doivent faire.

Et il faut absolument que nous gardions notre savoir-faire sur le territoire. L’État doit faire confiance aux entrepreneurs. On gère les entreprises, de l’humain, on a les mains dans le cambouis du matin au soir. On sait ce que c’est l’entreprise. Ce n’est peut-être pas le cas de certains.

Est-ce important d’assister à une manifestation telle que la REF?

C’est inspirant et cela ouvre l’esprit. Cela nous permet aussi de faire du réseau en côtoyant d’autres chefs d’entreprise. On n’a pas tous les jours l’occasion d’écouter des intervenants compétents. Dans nos entreprises, on n’a ni ce recul ni cette vision. J’essaie, pour ma part, de prendre le temps pour m’entourer de gens compétents : cela me permet d’évoluer plus vite. C’est ainsi qu’on peut mieux gérer son entreprise, les projets, avoir une vision plus large.

Justement, qu’allez-vous mettre en place à l’UPV?

J’arrive. La première chose que je veux mettre en place, c’est le bureau. Le conseil d’administration du 8 septembre le nommera. Puis je mettrai en place les orientations de mon programme mais je les dévoilerai un peu plus tard, notamment à VarUp qui fête cette année ses vingt ans.