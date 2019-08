Pour ses 100 ans, l'orfèvre et joaillier Buccellati revient s'installer à Monaco

Une histoire

de famille

Mario Buccellati (1891-1965), fondateur de l'entreprise familiale, ouvre sa première bijouterie à Milan, en 1919, près du théâtre de La Scala. Il utilise d'anciens outils et techniques traditionnelles pour donner vie à ses créations. Il s’inspire des joyaux de la Renaissance qu’il mêle à son goût pour l'art vénitien. Rapidement, il travaille pour diverses familles royales d'Italie, d'Espagne et d'Égypte, et a fourni des objets d'ornement au Pape et aux grands cardinaux de Rome.

En 1925, il ouvre deux autres magasins, l'un à Rome et l'autre à Florence. Puis se lance sur le marché international à New York puis Palm Beach en Floride.



À la mort de Mario Buccellati, quatre de ses cinq fils reprennent l'entreprise familiale, dont Gianmaria (1929-2015) qui prend en charge la gestion des ateliers et la création artistique et Luca qui développe le commerce international.



Andrea, fils de Gianmaria, a hérité des talents artistiques de son père et supervise toutes les étapes de création des bijoux dans les ateliers de Milan et au siège. Aujourd'hui, Andrea est président d'honneur et directeur artistique du groupe Buccellati. Il est soutenu par sa fille Lucrezia, qui vit à New York, et propose de nouvelles inspirations et tendances aux créations de la marque.