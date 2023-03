Pour Patrick Martin, numéro 2 du Medef, "Le logement est un sujet d'intérêt général"

Les territoires, il les connaît bien pour les sillonner depuis plusieurs années en tant que président délégué du Medef - Mouvement des Entreprises de France. Mais gageons que ce rythme de visites va s’accélérer puisque Patrick Martin s’est depuis quelques jours porté officiellement candidat à la succession de Geoffroy Roux de Bézieux [qui cède sa place en juillet prochain après un mandat non reconductible de cinq ans, ndlr] à la tête du syndicat patronal.

Après le Var au début du mois, il était en visite ce jeudi dans les Alpes-Maritimes où il a rencontré les acteurs du Medef territorial. Il en a également profité pour se rendre à Cannes au Mipim, le grand rendez-vous international des professionnels de l’immobilier. Une visite que le numéro deux sortant du Medef par ailleurs président de Martin-Beylasoud, ETI familiale de distribution de produits pour le bâtiment et l’industrie [1Md€ de chiffre d’affaires en 2022, ndlr], attribue aussi à "l’intérêt qui n’est pas de circonstance que je porte à tout ce qui touche l’immobilier. Un sujet de grande préoccupation pour tous les acteurs de la filière mais bien au-delà."

Cela concerne les patrons comme vous?

Il faut appréhender la situation au titre de la filière construction qui représente près de 10% du PIB du pays - surtout à un moment où le marché est en train de se gripper. Mais aussi prendre en compte ce sujet dans sa globalité. Les politiques malthusiennes nationales et locales en matière de construction conduisent mécaniquement à une raréfaction des logements. Si on ne relance pas la construction, on accentuera le problème de pouvoir d’achat des Français. Le logement représente 40% des dépenses contraintes des ménages modestes.

Il y a aussi un enjeu de mobilité professionnelle. 50% des chômeurs hébergés dans des logements sociaux renoncent à une opportunité professionnelle leur imposant une mobilité géographique. Ils craignent de ne pas pouvoir se reloger. Il y a deux ans d’attente pour accéder à un logement social, voire huit ans dans certaines métropoles. Le troisième défi est plus sociétal: le logement comme l’alimentation est un besoin primaire. Si on ne le règle pas, on va au devant de difficultés de climat social.

Vous venez de vous déclarer candidat à la présidence du Medef. Quelle est l’étape suivante?

Récupérer les 150 parrainages nécessaires et c’est en très bonne voie. Je ne dis pas que tout ce que j’ai fait au côté de Geoffroy Roux de Bézieux a été bien fait mais certains électeurs me prêtent un crédit en termes de connaissance des dossiers, d’implication et de capacité à délivrer et concrétiser.

Gilets jaunes, Covid, guerre en Ukraine, crise énergétique… Les cinq années de ce mandat ont été agitées.

Je pense qu’avec Geoffroy Roux de Bézieux, on a fait le job, chacun avec sa personnalité. Les choses ayant changé vers un durcissement, je veux incarner une dynamique en portant des sujets autour desquels notre pays tourne en rond. En l’occurrence, celui du logement dont on vient de parler. Mais aussi celui de l’énergie qui, sous la contrainte des événements, n’est sérieusement adressé que depuis quelques mois. C’est d’ailleurs spectaculaire de voir le revirement de l’opinion publique sur le nucléaire. Je suis pro-nucléaire pour des raisons de souveraineté et de compétitivité économique.

On parle enfin de réindustrialisation mais il faut aller au bout du raisonnement. On ne peut pas vouloir d’un côté des usines et de l’autre, ne pas les vouloir chez soi. On ne peut pas attirer des investissements industriels français ou étrangers si notre économie n’est pas compétitive. D’autant que les Etats-Unis, eux, le sont de plus en plus. En 2022, ils avaient pratiquement le même PIB que l’Europe: 23% vs 25%. L’investissement était de 13% en Europe et de 30% aux Etats-Unis: ils sont en train de creuser l’écart sur des projets fondateurs d’innovation dans le digital, les biotechnologies… En février, ils représentaient 56% de l’investissement mondial.

Comment comptez-vous y parvenir?

Mon projet est donc de porter la thèse du progrès scientifique, technique, de la croissance responsable car je suis un environnementaliste convaincu. On n’a pas d’autre choix mais il faut réconcilier cette impérieuse transition écologique avec celle de la performance économique et sociale. Sans création de richesse, il est impossible de financer notre modèle social, ni les investissements nécessaires à la décarbonation de notre économie. Les entreprises doivent dès à présent engager 40Mds€ de plus par an pour financer leur décarbonation.

Quels sont vos atouts, selon vous?

Je suis au Medef depuis 25 ans après avoir été président d’un Medef départemental (Ain) puis régional: Auvergne-Rhône-Alpes. Je connais la machine de l’intérieur et sais mieux que quiconque que le syndicat patronal est un organe vivant au sein duquel on ne peut réussir que par le collectif.

Au risque de paraître prétentieux, je me surprends moi-même par mon énergie. J’adore ce que je fais, à être au contact de nos 190.000 adhérents. Je n’ai d’ailleurs pas attendu la campagne pour le faire. Je me nourris que ce soit sur le plan humain, professionnel… de ces contacts.

Quel est votre programme?

Il n’est pas encore stabilisé car je suis en train d’embarquer certains adhérents qui contribuent à son élaboration. Sa présentation officielle ne se fera qu’après l’homologation des candidatures début mai.

Vos priorités?

Outre le logement, la formation, depuis le collège jusqu’aux seniors, est un sujet sur lequel je suis très déterminé. Les économies les plus performantes ne sont pas celles qui ont le prix de l’énergie le moins cher ou qui les taxes sont les plus basses… Ce sont celles où le niveau de formation est le plus élevé.

Autre sujet fondateur pour moi, le financement. Nous devons arrêter de réglementer les financeurs de l’économie que sont les banques, assureurs, investisseurs en capital, l’épargne privée. Sans oublier les réglementations qui coûtent 100Mds€ par an à la France: entreprises comme particuliers. Il faut réduire cet empilage de réglementations (ZFE, obligation de rénovation thermique des logements...), souvent incohérentes entre elles, socialement pénalisantes et qui ont des effets pervers…

Dominique Carlac’h, l’actuelle vice-présidente du Medef, s’est également portée candidate. Vous travaillez ensemble depuis cinq années ensemble. Quelles sont les différences entre vos deux candidatures?

Il ne faut jamais insulter l’avenir. On a des profils différents, je m’emploierai à ce qu’il y ait des femmes - si possible majoritairement dans mon équipe. Dominique Carlac’h est très résolue sur des sujets de RSE. Je le suis aussi mais je pense que ce ne peut pas être un monde à part. Si on ne génère pas de richesses, on aura les plus grandes difficultés à financer la transition écologique, à faire de l’insertion…

Je pense aussi être davantage dans l’économie réelle, ne serait-ce que par mon métier. Dominique Carlac’h est à la tête d’une entreprise de conseil en innovation parisien de 25 personnes. Je suis à la tête d’une entreprise implantée sur 220 sites en France qui est à la croisée de nombreux secteurs d’activité car mes marchés sont le bâtiment, l’industrie, les services. Je vis au quotidien la réalité de l’économie et des territoires. On est sur des origines professionnelles et des positionnements militants plus complémentaires que concurrents.

Concernant le dossier des retraites...

Je redis que cette réforme est indispensable, qu’il n’est pas surprenant qu’elle soit largement impopulaire. C’est néanmoins un point de passage obligé pour pérenniser le régime de retraite par répartition qui fait partie du modèle social français. On peut tourner ça dans tous les sens mais il faut la faire. A-t-elle été amenée dans les meilleures conditions? Peut-être pas. Sera-t-elle suffisante pour solder le sujet de l’équilibre financier? On peut avoir un doute mais il est temps d’atterrir et de passer à autre chose.

De quelle victoire êtes-vous le plus fier de ce mandat réalisé au côté de Geoffroy Roux de Bézieux?

Il y en a plusieurs. D’avoir fait face aux crises. Le Medef a été très contributeur aux mesures mises en place par le gouvernement telles que le PGE, le Fonds de solidarité pour les entreprises qui ont sauvé l’économie et l’emploi français. Nous avons aussi renoué une bonne qualité de dialogue social avec les syndicats: sans capituler, avec des exigences et des résultats. Le dernier en date étant cet accord interprofessionnel sur le partage de la valeur signé par quatre syndicats. Ou encore celui conclu sur le télétravail. C’est vraiment à mettre à l’actif de ce mandat.

Troisième motif de satisfaction: on a contribué à améliorer l’image de l’entreprise et du Medef par une modernité et une ouverture qui n’existaient pas auparavant. On s’est doté d’une raison d’être qui fait sens "Agir ensemble pour une croissance responsable" et ce n’était pas gagné d’avance. Enfin, on a renforcé le poids des territoires dans les instances et le collège électoral, ce qui n’était pas le cas en 2018. Les adhésions ont augmenté de 30% depuis le début du mandat et 15 fédérations ont adhéré. Les enquête montrent un taux de satisfaction de 92,1 %.