Pour le Varois Jean Roch, la fermeture des discothèques est "une mise à mort"

Il est remonté comme une pendule. À la fois reconnaissant du soutien financier apporté par l’État et abattu par le nouveau coup de massue porté aux 1.200 discothèques du pays. La sienne, emblématique, enregistrait déjà les réservations pour le réveillon. Terminé. Jean Roch se dit "très déçu" et apparaît même profondément désabusé.

Comment accueillez-vous cette nouvelle annonce de fermeture des établissements de nuit?

C’est une immense frustration car cette période est l’une des plus importantes de l’année. Nous avions ouvert les réservations pour dynamiser au maximum le VIP Room et le village de Saint-Tropez, même en hiver. Tout s’annonçait très bien. Malheureusement, seul le restaurant Gioia sera en mesure d’accueillir le public. Il est très difficile, depuis ce matin, de rappeler tous les clients étrangers qui avaient prévu de venir dans le sud de la France. Et très décevant de se voir couper l’herbe sous le pied à quelques jours de l’événement. C’est complètement hallucinant.

Comment faire face? Pensez-vous pouvoir repartir de plus belle?

Concrètement, nous avons été les premiers à devoir fermer et les derniers à pouvoir rouvrir. Après une interruption de quatre mois, on travaille à nouveau pendant une période semée d’embûches, on commence à reprendre espoir, on fait une demi-saison d’été à Saint-Tropez, on veut combler le handicap pendant les fêtes de fin d’année, en essayant surtout de donner aux gens l’envie de revenir et de s’amuser. Et de nouveau, tout s’arrête. Je ne crois pas un instant à la fermeture d’un mois. Je pense que c’est un prélude. Je ne pense pas que dans quatre semaines, le problème du variant sera réglé. Comme les statistiques ne seront probablement pas très bonnes, on continuera de faire fonctionner les clubs de façon arbitraire et c’est vraiment injuste. Pourquoi pas les meetings politiques? Les aéroports? Les salles de concert? On est tous dans le même bateau.

Impossible de faire face à deux années blanches

Vous êtes en colère…

Je suis blessé et très déçu. La lutte a été longue. J’ai mené dix-sept mois de combat pour arriver jusqu’à l’Élysée et obtenir la réouverture du 21 juin dernier. J’avais beaucoup d’espoir sur le redémarrage. On s’étonne, après cela, qu’on ait tant de mal à trouver du personnel. Dans les stations de ski, près de 1.500 postes ne sont pas pourvus. C’est normal! Les gens qualifiés, à force d’être mis en marge et d’être sanctionnés, préfèrent changer de profession. Tout ceci, au bout d’un moment, est totalement irrationnel. Très difficile à comprendre. Et dans ces stations, je vous le dis, après deux saisons de fermeture, les discothèques ne se relèveront pas. Dans l’événementiel, dans les métiers de la nuit, il est impossible de faire face à deux années blanches. J’ai une grande pensée pour tous ces gens car il me semble que c’est une mise à mort.

Quelles pourraient être vos solutions? Le protocole sanitaire en discothèque, c’est la quadrature du cercle?

Dans ce cas, encore une fois, que l’on m’explique pourquoi, le week-end dernier, on a vu se tenir en France des meetings politiques réunissant des milliers de personnes. Les mesures sanitaires ont-elles été respectées? Quelqu’un peut-il me dire, aujourd’hui, que les partis vont stopper leur campagne, à quelques mois de la présidentielle, parce qu’il y a un problème de Covid?

Les aides de l’État ne réparent pas?

Bien sûr que non. Je suis très reconnaissant à l’État de ce qui est fait pour nous. Les aides nous ont permis de payer les loyers, les salariés, de tenir certaines promesses. Je ne jette pas une pierre dans le jardin du gouvernement car je suis persuadé qu’il fait du mieux qu’il peut. Simplement, rien ne remplace l’exploitation. Les chiffres sont très loin.

Où serez-vous pendant les fêtes?

Je serai auprès de ma famille. Et dans mon restaurant Gioia, à faire de la restauration. Avec un sentiment d’injustice à l’idée de ne pas pouvoir ouvrir le VIP Room.

Une fin d’année gâchée?

Une question: qui peut imaginer un seul instant que la jeunesse ne va pas réveillonner? Qu’il ne va pas y avoir des fêtes privées dans plein de maisons, à Saint-Tropez comme ailleurs? Si l’on croit que ces soirées sauvages ne vont pas se multiplier, sans encadrement, avec des clusters partout, on se met le doigt dans l’œil.