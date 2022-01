Pour le ministre de l'Economie, le "rebond spectaculaire" de la croissance en 2021 "efface la crise"

Invité de la matinale de France 2 ce vendredi matin, le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, était interrogé sur les derniers chiffres de la croissance française, qui l'établissent à 7% du PIB en 2021, selon l’Insee. Le ministre a ainsi estimé qu'il s'agissait d'un "rebond spectaculaire", qui "efface la crise économique" liée à la Covid-19.

"Au quatrième trimestre, l'économie française a dépassé la richesse qu’elle avait en 2019 et retrouvé son niveau d’avant-crise", a-t-il déclaré. Après un plongeon record du PIB en 2020 (-8%), "l’économie française tourne à plein régime et elle a une capacité de réaction forte", a-t-il assuré.

En retrouvant son niveau d'avant-crise, le PIB français a en effet effectué un bond jamais vu depuis 52 ans, même s'il intervient après une récession record.

Des chiffres à comparer... à ceux de 2019

La performance de l'économie française, qui s'annonce comme une des plus fortes de la zone euro, surpasse la prévision de l'Insee et de la Banque de France, qui tablaient sur une croissance de 6,7% pour l'an dernier. "Les pays européens se sont coordonnés", a promis Bruno Le Maire, toujours interrogé par le journaliste de France 2. "Une seule politique économique européenne a été mise en place, ce qui nous a évité de perdre des emplois".

Le ministre que si la France fait partie des meilleurs élèves de l'UE, "tout le monde en Europe avance dans la même direction". Toutefois, sur l'ensemble de l'année 2021 le PIB reste "1,6 % en deçà de son niveau moyen en 2019", ajoute l'Insee, signe que 2021 ne marque pas totalement un retour à la normale pour l'économie, la première partie de l'année ayant encore été marquée par d'importantes restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19.

En 2021, la croissance a été particulièrement portée par la forte progression de la production de biens et services (+7,4%, après -8,5% en 2020), même si la production de biens "reste sensiblement en retrait" par rapport à son niveau moyen de 2019.

Quid de l'inflation?

La consommation des ménages, pénalisée au premier semestre par les restrictions sanitaires, n'a renoué avec son niveau d'avant-crise qu'à la toute fin de l'année, et enregistre une hausse de 4,8% sur l'ensemble de 2021 (-7,2% en 2020). Mais sur l'ensemble de 2021, elle reste inférieure à son niveau moyen de 2019. L'investissement des ménages (immobilier, etc.), des entreprises et des collectivités, en rebond de 11,6%, dépasse lui largement son niveau de 2019.

"Nous sommes percutés par une autre hausse, celle de l'inflation, et surtout celle de l'énergie, qui représente la moitié de cette inflation", estime Bruno Le Maire. Mais le ministre pense que cette crise des énergies n'aura pas les les mêmes conséquences que lors du choc pétrolier de 1973, "car nous protégeons, nous mettons en œuvre notre autonomie énergétique".

Concernant une potentielle augmentation des salaires pour faire face (ce pourquoi des milliers de Français étaient en grèce et dans la rue ce jeudi 27 janvier), le ministre considère que "l'Etat a fait sa part du chemin (...) Depuis cinq ans, nous avons augmenté les salaires des salariés du Smic. C'est aux entreprises de faire un pas maintenant (...) Le plein emploi est possible, nous avons fait les bons choix", croit-il.