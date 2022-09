Pour la première fois de son histoire, le Monaco Yacht Show propose un espace de solutions durables aux plaisanciers

Alors que l’empreinte carbone des grandes fortunes a été scrutée de près tout l’été à travers leurs trajets en jets privés d’abord puis leurs yachts, le Monaco Yacht Show a intégré cette année une nouveauté qui pourrait permettre de répondre à cette problématique: son espace "Sustainability Hub".

Il s’agit d’une zone de 200 m² regroupant des sociétés qui conçoivent des bateaux et accessoires plus respectueux de l’environnement en intégrant des technologies solaires, hydrogènes ou électriques. "Il n’y a pas d’exception avec le yachting, il faut être plus durable. Tous les constructeurs aujourd’hui travaillent sur ce point-là. Ceux qui ne se seront pas inquiétés du sujet, verront d’ici quelques années leurs clients se détourner d’eux. Mais on ne devient pas vert en un an. Beaucoup de bateaux ont encore besoin de fuel pour se déplacer", rappelle Gaëlle Tallarida, directrice générale du Monaco Yacht Show, auprès de l’Observateur de Monaco.

Premier bateau à l’hydrogène

On retrouve ainsi des exposants comme Hynova Yachts. Cette marque française expose le tout premier yacht à hydrogène avec moteur électrique alimenté par une pile à combustible. Permettant à ce tender-boat de profiter d’une autonomie de 12 heures (à une vitesse de 13 nœuds).

Des biocarburants

Mais il existe aussi des solutions de transition avec des alternatives comme celle proposée par GoodFuels. Cette société, basée aux Pays-Bas, propose des biocarburants marins durables. Ces derniers étant certifiés par les principaux systèmes mondiaux garantissant la durabilité et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.

Des nettoyants durables

D’autres sociétés proposent des solutions durables pour la vie à bord. Ecostore, par exemple, commercialise une gamme de produits de nettoyage respectueux de l’environnement et de la santé. Ces produits nettoyants pour toutes les surfaces (pont, vitres, cuisine…) mais aussi de la lessive ou encore du liquide vaisselle, sont fabriqués à partir d’ingrédients à base de plantes et de minéraux. La marque prévoit également une gamme « body care ».