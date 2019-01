Pour Guillaume Rose, futur directeur général exécutif du Monaco Economic Board, une "Team Monaco est possible"

Michel Dotta l’a annoncé lundi soir, au Monte-Carlo Bay, aux 340 adhérents du Monaco Economic Board : Guillaume Rose sera officiellement directeur général exécutif du MEB à partir du 21 mars. C’est ce jour-là que la structure pilotée par son président depuis presque dix ans fêtera ses vingt ans.

On le voit: l’année 2019 marque une étape importante et Guillaume Rose est l’homme choisi pour fédérer les structures économiques, scientifiques, touristiques et de la culture. Un tout pour que Monaco, à l’international, soit, plus encore, symbole d’excellence. Guillaume Rose explique ses ambitions.

Quand commencez-vous au MEB ? Votre poste est-il une création de poste?

Il est prévu que je prenne mes fonctions à l'issue de la célébration des 20 ans du Monaco Economic Board, soit le 21 mars prochain. Il s'agit bien sûr d'un engagement à long terme et non d'une mission provisoire. Le but est de continuer à assurer la stabilité de cette institution dans la continuité de ceux qui l'ont dirigée jusqu'ici mais en lui procurant des capacités élargies. Cet élargissement ne pourra pas être réalisé en six mois, ni même en un an. Nous parlons donc bien d'une mission à long terme, à appréhender dans sa globalité et sa complexité.

Pourquoi un directeur général au MEB?

Les équipes du...