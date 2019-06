Postulez pour la 6e édition de Digital InPulse

Après Paris, Lille, Bordeaux et Lyon, Nice est la dernière des cinq Métropoles French Tech à lancer l'appel à candidature pour le Digital In-Pulse qui se tiendra le 11 juillet. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à cinq jours avant la date du jury.

Proposé par Huawei en partenariat avec Business France et le Comité Richelieu, ce concours accompagne les startups les plus innovantes en Chine - Hong-Kong et à Shenzhen - où durant une semaine, elles pourront rencontrer des industriels dans le domaine de l'IoT et de la Smart City ainsi que des acteurs disruptifs, des incubateurs et des accélérateurs technologiques. L'objet étant de les aider à développer leur projet à l'étranger. A cela s'ajoutent des dotations de 20.000 et 30.000 euros pour les deux lauréats.

Cette 6e édition du Digital In-Pulse niçois aura pour thème Smart IoT for Smart City. Un sujet d'actualité car 50% de la population mondiale vit dans les villes et ce pourcentage passera à 70% dès 2050. L'attractivité de la ville dépendra en grande partie de la fluidité des mobilités, de la sécurité des personnes et de la qualité environnementale. Le changement climatique encourage également les villes à veiller sur la durabilité de leur consommation énergétique. Le géant chinois des télécommunications et la French Tech Côte d'Azur sont convaincus que l'IoT sera un outil essentiel pour améliorer tous ces attraits des villes intelligentes.

Pour postuler: www.comite-richelieu.org/formulaire-de-candidature-digital-inpulse-2019/