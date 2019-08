Portrait d’entrepreneur: un dirigeant passionné nous parle de son expérience humaine réussie

Qui êtes-vous?

J’ai 50 ans. J’ai cofondé Ecoat il y a 8 ans, avec la particularité d’être en deep tech (innovation de rupture, qui s’attaque aux grands défis du XXIème siècle). C’est une jeune startup qui fait de la chimie verte, plus particulièrement des polymères d’origine naturelle à haute performance. Ces polymères sont utilisés essentiellement dans l’industrie des peintures, pour le bâtiment, l’extérieur. Notre siège est à Grasse et l’usine se trouve sur la plateforme chimique OSIRIS qui est une des premières plateformes françaises industrielles, dans la vallée du Rhône. Il y a une grande part de technologie d’abord, avec la performance dans l’innovation de nos produits: nous remplaçons les matières premières d’origine pétrole par des matières premières renouvelables. Plus de solvant donc, et un engagement éco-responsable fort dans une logique de développement durable.

La situation d’Ecoat aujourd’hui?

Nous sommes 19, en pleine accélération. On est à la fin de la “vallée de la mort”: avec une croissance à 3 chiffres, nous venons de finaliser un nouvel investissement à l’usine pour augmenter notre capacité de production. Ayant trouvé nos marchés, on va se repositionner pour s’internationaliser plus et changer de dimension.

Un mot sur votre parcours?

J’ai commencé dans des grands groupes, avec la particularité d’avoir été formé à de nombreuses et diverses fonctions: production, engineering, laboratoire, stratégie, commercial, marketing… Ce qui m’a évidemment permis de me préparer au monde de la startup et son multi-tasking. J’ai fait un MBA et travaillé à l’étranger, aux États-Unis et en Asie notamment.

Comment est née l’idée d’une start-up?

En 2 points: mon envie de faire du développement durable, et ma réflexion sur l’humain, qui n’était pas au centre du management que j’ai pu observer dans les grands groupes. Je souhaitais créer un écosystème efficace, à la fois au service de ma volonté: donner une Terre à mes enfants; et mettre l’humain au centre des préoccupations d’un groupe. Aujourd’hui je me considère vraiment au service de mes équipes.

Comment ça fonctionne?

Une startup passe par de nombreuses phases pour se construire depuis son incubation, avec pas ou peu de structure. Puis l’on commence à fonctionner, à vendre bientôt dans le monde. À travers ces évolutions, le management libéré est la meilleure méthode qui permet de travailler, avec des process ficelés, sur une vision commune. Il faut voir l’entreprise comme un cercle donnant à chaque individu l’envie d’aller atteindre un but commun. Pour cela on renforce chacun dans son rôle par le biais de formations spécifiques, une gestion de performances pour que tout le monde avance dans le bon sens. Le résultat: des métiers qui donnent 150% de leurs moyens. Les profils qui viennent chez nous savent qu’ils intègrent une aventure.

Votre rapport à Bpifrance?

Ils nous encadrent depuis le tout début. Nous sommes entrés par l’intermédiaire de l’incubateur Paca Est. Bpifrance nous a accompagné par le biais de financements et levées de fonds, mais aussi des mises en contact, de la visibilité… Nous sommes maintenant membres de Bpifrance Excellence, qui est un réseau très riche de sens pour notre progression.

Un conseil pour les entrepreneurs?

Conseiller, je le fais de temps en temps. Les premiers critères selon moi sont de savoir s’entourer et écouter l’altérité. Entreprendre c’est se préparer à un marathon, pas un sprint. Avec une grande dose de résilience.