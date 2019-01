Portrait d’entrepreneur: un dirigeant passionné nous parle de son expérience de coaching réussie

Qui êtes-vous?

Je dirige la société LAGARDÈRE, spécialisée dans l’objet de communication- rien à voir avec le groupe du même nom. Mes parents ont créé cette société il y a 46 ans cette année; je l’ai rachetée il y a 11 ans, mais cela fait 26 ans que je travaille ici.

Un mot sur votre parcours?

Depuis tout petit je baigne dans l’univers de mon entreprise. Mes parents revenaient des salons professionnels, notamment en Allemagne, avec des valises remplies qu’ils vidaient sur la table du salon; je plongeais littéralement dedans. Diplômé d’une école de commerce, j’ai intégré le service militaire. Même là-bas, pendant les heures de garde, j’étais impliqué dans l’administratif de la société. Il y a 11 ans, à l’annonce du départ de mes parents à la retraite, j’ai racheté l’entreprise.

Comment avez-vous abordé votre rôle de manager?

Je me suis clairement préparé, avec l’intervention d’un coach en entreprise. Je me suis posé, un an avant l’échéance de la reprise. Plusieurs questions, comme “est-ce que tu as déjà dirigé une entreprise de 30 collaborateurs”, “piloté un comité de direction”, ou encore “géré la dimension humaine d’une entreprise”, ont reçu une réponse négative. C’était logiquement le moment de solliciter l’accompagnement d’une personne extérieure. Un peu comme un sportif, pour sa préparation physique. D’ailleurs le coach que j’ai choisi coachait aussi, à l’époque, le numéro 1 français de golf. On a travaillé ensemble sur l’achat, la transition et la reprise opérationnelle. Ce fut une extraordinaire valeur ajoutée.

Comment avez-vous optimisé ce coaching?

Au 1er janvier 2008, j’ai décidé de mettre cet appui à disposition de toute l’équipe, un jour par semaine. Un créneau pendant lequel mes équipes avaient toute latitude de rencontrer le coach, de prendre individuellement rendez-vous avec lui si besoin, pour répondre à des problématiques personnelles, professionnelles, des questionnements, des craintes aussi, notamment sur l’avenir de la société (questions qu’on ne pose pas forcément à son patron). Cette nouvelle relation a permis d’assurer une transition douce, sereine, extrêmement appréciée par toute l’équipe. Évidemment, au départ, il y a eu beaucoup de frileux, et quelques-uns plus courageux qui sont allés tester et approuver la méthode. L’agenda de notre coach était finalement booké plusieurs semaines à l’avance!