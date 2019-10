Portrait d’entrepreneur: un dirigeant nous parle de son expérience passionnée réussie

Qui êtes-vous?

Je me définis comme un passionné. Très animé par le sport en général, plus particulièrement du sport automobile. Autour de cela j’ai décidé de créer une entreprise pour vivre de ma passion.

Un mot sur votre parcours?

J’ai fondé Oreca il y a plus de 45 ans, par hasard. À la fin de mes études en école de commerce, j’étais déjà impliqué dans le milieu du sport auto. Un gros sponsor, Elf (devenu Total) m’a demandé de construire une équipe de course pour faire courir des voitures à ses couleurs. Prédisposé, je pensais assouvir ma passion pendant quelques années, avec une écurie de course d’Alpine. Très rapidement l’écurie a gagné des courses, devenant une référence au plan national... Elf a souhaité augmenter l’envergure du projet, et au bout de 3 ans il a fallu continuer. Tous les grands pilotes Français (Jacques Laffite, René Arnoux, Alain Prost, Patrick Tambay) qui ont accédé à la formule 1 sont d’abord venus chez Oreca. C’était la meilleure classe préparatoire Formule 3 et Formule 2, pour accéder à la grande école qu’est la formule 1. C’est ce qui a donné à l’entreprise en 7 ans ses lettres de noblesse, dans la tête de tous les pilotes français et étrangers.

Pourquoi cela marche, selon vous?

La passion reste le moteur. On était 3 au début, puis 20, 50, et aujourd’hui 250. C’est l’envie d’entreprendre et l’innovation qui nous animent. Culturellement on a besoin de se développer constamment, et nous le faisons autour de quatre métiers: le département Technology qui est composé de l’ensemble des savoir-faire et outils nécessaires au management de projet, de la feuille blanche au produit fini. Grâce à notre rôle de constructeur de prototypes de voitures de course, nous sommes devenus leader mondial en trois ans. Le département racing avec un travail sur des programmes de compétitions avec divers constructeurs (Toyota par exemple). Une diversification commerciale avec ORECA Store, dans la distribution (accessoires pour les voitures de sport, pour les pilotes, pour les fans de sport auto) avec 500 colis par jour envoyés. Et enfin via ORECA Events, un grand pôle événementiel, où l’on travaille avec les grands constructeurs sur des lancements de modèles, des animations de réseaux automobiles (Audi, Porsche, Renault, Peugeot, Mazda…). Cela fonctionne comme un chef étoilé: lui représente toute la partie technologie R&D, et à côté on a monté de grandes brasseries pour représenter sa créativité.

Est-ce la clé de votre management?

Je cherche beaucoup plus la victoire en course que la profitabilité de l’entreprise, ce qui crée un certain état d’esprit en interne. Ma passion est communicative, j'entraîne tout le monde avec moi! Et tous mes collaborateurs sont passionnés, pas forcément de sport automobile, mais ce sont des gens enthousiastes et c’est tout ce qui compte.

Qu’en est-il aujourd’hui?

On continue à se développer avec une filiale en Asie (Shanghai) depuis 3-4 ans. Nous avons tout le temps plein de projets en tête, que ce soit sur la partie technologique ou commerciale. Par exemple en ce moment, on étudie le rachat d’une société d’évènementiel à Paris, pour accélérer notre développement dans ce domaine. Aussi un gros projet fédérateur: la construction d’une tout nouvelle usine, tournée autour de constructeurs de voiture de course, mais de très haute technologie. Comme un laboratoire très moderne, qui assemblera des prototypes de course. Cette nouvelle usine sera le reflet de l’ORECA de demain.

Votre rapport à Bpifrance?

La capacité d’écoute et d’échange, qui est vraiment très forte, avant même de demander quoi que ce soit. Les professionnels Bpifrance font part de leur expérience multiple, c’est très enrichissant; Et il n’y a que des enthousiastes. On est en face de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Ainsi de par leur état d’esprit, nous sommes convaincus d’être accompagnés de la meilleure manière sur nos projets.

Un conseil pour les entrepreneurs?

Pour réussir, beaucoup de travail et une vraie détermination. Grâce à cela, il est tout à fait possible de vivre de sa passion. Dans le sport automobile on a atteint un niveau de notoriété international acquis grâce au travail, ce qui ouvre toutes les portes parce qu’on est sain et équilibré. Mais surtout on me dit toujours qu’il transpire chez nous, toujours le même enthousiasme. Là est la clé.