Polytech Nice Sophia dans le top 10 des écoles d'ingénieurs en cinq ans

Beau résultat pour Polytech Nice Sophia qui maintient son classement à la 10e place sur 81 écoles d'ingénieurs postbac évaluées. Ce palmarès des écoles d’ingénieur publié par L’Etudiant prend en compte l’excellence académique de la formation, les relations avec les entreprises, l’internationalisation des cursus et les activités de recherche des enseignants-chercheurs de l’école.

Autre motif de satisfaction: l'école qui est membre du réseau national des 14 écoles Polytech se positionne à la 3e place de ce classement pour son ouverture internationale. Cela se concrétise pour les élèves ingénieurs par des programmes d'échanges en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, en Thaïlande ou encore au Vietnam dans le cadre de stage ou de séjour d’études avec possibilité de double diplomation. L’école compte aussi près de 300 étudiants de nationalité étrangère.

Pour son directeur Alexandre Caminada: «A la rentrée 2018, nous avions beaucoup d’incertitude sur notre recrutement postbac du fait de la nouvelle plateforme Parcoursup. Au final, sur les 120 nouvelles recrues de bac S, nous avons 44% de mention TB et 38% de mention B, et sur la féminisation de nos formations, nous atteignons 40% de filles. Nous sommes donc très satisfaits de ces résultats, et nous espérons bien sûr faire encore mieux cette année!»

Polytech Nice Sophia ouvrira en septembre prochain la formation d’ingénieur informaticien à l’apprentissage. Et Alexandre Caminada de préciser: «Nous sollicitons donc les entreprises du territoire et les jeunes issus d’un DUT, BTS, L2 et L3, pour démarrer avec une vingtaine d’apprentis en informatique à la rentrée. Nous avons la chance d’avoir un environnement exceptionnel qui permet aux jeunes étudiants de découvrir le monde avec les semestres d’études, les doubles diplômes et les stages à l’étranger, et de construire leur projet professionnel avec les entreprises qui nous accompagnent. Cette année, nous avions 61 entreprises présentes au forum Sophiatech de novembre, une progression de plus de 30%.»