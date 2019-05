Toute la matinée de mardi a été consacrée à un forum et à des rencontres en tête à tête avec des patrons autrichiens, les fameux "B2B". Un partenariat a été signé au passage entre la Chambre fédérale de commerce d’Autriche (500.000 membres) et la Monaco Chamber of Commerce.

"Nous avons signé un MOU, un Mémorandum Of Understanding, explique Diego Buenaventura, le directeur de l’entité monégasque. Par ce document, les deux chambres de commerce s’engagent à partager les informations économiques susceptibles d’intéresser nos entreprises respectives et de faciliter les flux entre les deux pays, dans le but de faire du business."

L’après-midi, les dirigeants de la Principauté ont visité plusieurs sites viennois en lien avec la thématique retenue pour cette mission économique, le high-tech et l’énergie. Ou, pour être tout à fait précis, la transition numérique et la transition énergétique, les deux priorités actuelles de la Principauté.