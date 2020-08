PHOTOS. Regain d'activité dans la Riviera française, "le coeur de saison est sauvé"

Les savonnettes, crèmes et autres senteurs remplissent les sacs, Covid-19 ou pas. Le parfum du citron peut se répandre allègrement dans la rue piétonne.

Celui des confitures aussi. La "Maison Herbin" s’est adaptée à la crise sanitaire, a encadré les dégustations. Elle a limité les visites de l’usine et recruté moins de personnel mais continue d’attirer les curieux en mal de marmelade. "On ne va pas se plaindre, on n’a pas la tête sous l’eau. Mais ce n’est pas une période faste non plus", concède le responsable, Maxime Lefort.

Touristes français essentiellement

À deux pas de là, Océane Rosa de l’enseigne "Famille Mary", spécialiste des produits de la ruche, appréhende la suite, tout en se satisfaisant d’un mois de juillet "correct". "C’était le jour et la nuit entre juin et juillet. Menton a maintenu ses festivités estivales, c’est une chance. Mais on ne sait pas sur quel pied danser pour le mois d’août", s’inquiète-t-elle, à demi-mot.

Si les souvenirs du terroir, réputés authentiques, séduisent toujours autant, les produits non artisanaux peinent à trouver leur clientèle cette année. Le grand magasin de souvenirs, meubles et décorations, « Bazar et chiffons », accueille bien moins de touristes que par le passé.