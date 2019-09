PHOTOS. On vous présente les trois plus beaux superyachts du Monaco Yacht Show

Toujours plus! 30.000 visiteurs attendus, 600 exposants, la course à la nouveauté, toujours! Le Monaco Yacht Show a repris du service, ce mercredi, pour une nouvelle édition. Prenant d’assaut le port Hercule où, selon les estimations avancées, la valeur affleure les 4 milliards d’euros si on additionne les 125 superyachts alignés dans la baie monégasque.

Un chiffre étourdissant comparé à la première édition du salon en 1991, devenu mastodonte international en presque trente ans. Mardi soir, quelques heures avant l’ouverture du salon, des experts à l’œil affûté ont décerné les awards de cette édition. Dix-huit bateaux étaient en lice et trois ont particulièrement été distingués.

Une sorte de cérémonie des Oscars pour ces VIP du nautisme, aussi peu accessibles qu’une star hollywoodienne mais aptes à être visités par des clients fortunés et intéressés jusqu’à samedi en Principauté.

Versailles flottant

À commencer par la "star" du salon, le plus long mégayacht de cette édition, 111 mètres et baptisé TIS. Produit par le prestigieux chantier allemand Lürssen, l’intérieur du bateau ressemble, à s’y méprendre, à un petit Versailles flottant avec salons et salles à manger richement décorés.

La quintessence du luxe, pour ceux qui aiment le style dorure et opulence. Et la possibilité d’accueillir 18 invités à bord. Le yacht a reçu le prix du meilleur design d’intérieur, allant tout droit aux équipes de Winch Design qui confient s’être inspirées des "palaces emblématiques du monde entier" pour décorer l’embarcation.