PHOTOS. L'album souvenir du 3e Salon international de l'automobile de Monaco

"Non seulement le public était plus nombreux, mais il était aussi plus qualitatif. Certains exposants nous ont déjà rapportés avoir vendu plus que l’an dernier", ajoute Thierry Hesse, qui précise qu’il y a eu cette année plus de Monégasques et d’Italiens.

La recette du succès? Un salon à taille humaine, avec une vraie diversité de véhicules, et malgré la foule, de l’espace pour circuler.

Les familles, les passionnés, les petits et les grands ont donc pu rêver, essayer et acheter leur nouveau véhicule ce week-end.