PHOTOS. Ces entreprises qui font briller Monaco récompensées aux 8e Trophées de l'Eco

Monaco-Matin et le Monaco Economic Board ont récompensé, ce mardi soir au Grimaldi Forum, les dirigeants et entreprises qui ont marqué l’année 2019 à Monaco par leur talent et leurs succès

Trophées de l’éco de Monaco, épisode 8. Ce mardi soir, pour la huitième année consécutive, le Club de l’éco de Monaco-Matin et le Monaco Economic Board (MEB) ont décerné leurs trophées. La cérémonie s’est déroulée au Grimaldi Forum, dans une salle Camille-Blanc accueillant plus de quatre cents personnes, en présence notamment du Secrétaire d’État Jacques Boisson, qui représentait le souverain, du Ministre d’État Serge Telle, du président du Conseil national Stéphane Valeri, du président du Conseil de la Couronne Michel Boeri - lui-même récompensé sous sa casquette de président de l’Automobile Club de Monaco -, du conseiller de gouvernement-ministre de Finances et de l’Économie Jean Castellini et de son collègue à l’Intérieur, Patrice Cellario. Au fil des ans, les Trophées du Club de l’éco de Monaco-Matin se sont imposés comme le temps fort de la vie économique de la Principauté. LIRE AUSSI. Zoom sur les lauréats primés au 8e Trophées de l'Eco à Monaco Denis Carreaux, directeur des rédactions du groupe Nice-Matin. Photo Franz Chavaroche "Un rendez-vous majeur qui réunit chaque année le monde économique de Monaco pour récompenser les réussites, les innovations, les performances individuelles et collectives au sein de ce territoire unique au monde", a formulé Denis Carreaux, le directeur des rédactions du groupe Nice-Matin, hier soir. "C’est réellement l’exception monégasque, poursuit Michel Dotta. Cette exception qui nous permet de vivre dans un lieu unique, une terre d’entrepreneurs dans un paysage économique prospère." À ceux qui font rayonner Monaco à l’étranger Ce huitième opus restera marqué par la création d’un nouveau prix, dont la dénomination colle parfaitement bien à l’orientation que le directeur général exécutif du MEB impulse depuis son installation aux commandes de l’institution économique de la Principauté, le 21 mars 2018. Guillaume Rose, qui a longtemps été à la tête du tourisme monégasque, entend "développer les actions à l’étranger par la création d’une véritable coordination entre le secteur économique que nous représentons, le tourisme, la culture et la diplomatie. Sans oublier le sport, la médecine et la science, qui sont aussi de très importants vecteurs de développement des activités de Monaco à l’étranger", comme il le confiait dans nos colonnes. Le manager de l’année et les six autres lauréats ont été interviewés sur scène par «Monaco-Matin». Photo Franz Chavaroche Tout naturellement, cette impulsion se traduit par la création du Prix du rayonnement de Monaco dans le monde. Ce trophée vient saluer un acteur de la Principauté qui, dans son domaine, aura contribué à faire briller Monaco à l’étranger. Jean-Louis Grinda, le directeur de l’Opéra de Monte-Carlo, dont la structure, dans toutes ses composantes, s’est produite plus de 80 fois à l’étranger cette année, est le premier lauréat à recevoir cette distinction. Succès économiques et belles histoires De façon plus habituelle, le jury des Trophées de l’éco a décerné le Prix du manager de l’année à Frédéric Darnet, le directeur général du Monte-Carlo Bay, pour avoir su tirer vers le haut le taux d’occupation et le chiffre d’affaires de ce fleuron hôtelier de la SBM, tout en instaurant un climat social notablement apaisé. Notons que le jury des Trophées du Club de l’éco de Monaco-Matin se compose de représentants du MEB, du groupe Nice-Matin, du gouvernement princier, du Grimaldi Forum, de la SBM, de la Caisse d’Épargne, de Monaco Telecom, de la SMEG et de BPI France. Cette année encore, les entreprises récompensées dans les différentes catégories témoignent de la richesse et de la diversité du tissu économique de la Principauté. Ces prix récompensent de grandes idées, racontent de belles histoires, soulignent des aventures humaines remarquables qui conduisent au succès et à la réussite économique. Pour son coup d’accélérateur en faveur du transport propre, la Compagnie des autobus de Monaco (CAM) décroche le Prix du développement durable. Michel Dotta, président du Monaco Economic Board (MEB). Photo Franz Chavaroche Pour son idée géniale consistant à produire des molécules coralliennes trouvant de multiples applications en cosmétique et dans la lutte contre le cancer, la startup Coraliotech est logiquement récompensée du Prix de l’innovation. Pour son incroyable succès commercial se traduisant par un chiffre d’affaires annuel qui flirte avec le milliard d’euros, Mercure International of Monaco obtient le Prix international. Pour son non moins remarquable succès dans le monde de la vente de croisières sur Internet, la société Cruiseline, née à Nice mais qui a grandi et prospéré à Monaco, se voit attribuer le Prix "Made in Monaco". Les courses automobiles récompensées Quant au septième prix attribué hier soir, il vient récompenser une réussite planétaire, une vieille dame qui a fêté cette année son 90e anniversaire, et ses petites sœurs. Le Prix spécial du jury est ainsi attribué aux Grands Prix de l’Automobile Club de Monaco. Il salue en particulier le Grand Prix de Formule 1, une épreuve qui rayonne dans le monde entier depuis quatre-vingt-dix ans. Les courses automobiles de Monaco, ce sont aussi une réussite économique colossale. La preuve par les chiffres: le seul Grand Prix de F1 rapporte, d’après l’Imsee (Institut monégasque de la statistique et des études économiques), 90 millions d’euros de chiffre d’affaires en Principauté, et est regardé, en direct ou en différé, par un milliard de téléspectateurs. Si ce n’est pas une réussite économique, ça…

Abonnez vous à l'édition abonnés numérique #monjournal à partir de 1 €