Philippe Renaudi entre au bureau national du Medef

C’est la première fois qu’un président maralpin est invité à être partie prenante de la gouvernance du Medef national. Une reconnaissance que le défenseur de l’entreprise attribue tout de suite au collectif.

"C’est moi qui soulève la coupe, réagit-il, mais c’est toute l’équipe azuréenne qui est récompensée aujourd’hui, Si on a l’oreille de Paris, c’est parce que notre département est dans la dynamique économique, parce qu’on travaille notre attractivité, qu’on sait créer des événements majeurs qui rassemblent les forces économiques et qu’on joue la carte de l’entente sacrée entre tous : les acteurs économiques de l’UPE06, de la CCI et de la CMAR et les élus politiques. Tout l’écosystème avance dans le même sens et ça se voit."

Financement des retraites, "de toutes les retraites"

Au comité exécutif, Philippe Renaudi retrouve un autre Azuréen Yvon Grosso, élu au titre du Medef Sud.

Si la feuille de route du bureau ne lui sera dévoilée dans le détail que lundi, Philippe Renaudi sait que le financement des retraites sera son premier cheval de bataille.

"Avec les intérêts de tous à défendre, mitraille-il. Une entreprise, ce sont des employés, des cadres et des dirigeants. Faudrait pas l’oublier. Les retraites, c’est pour tout le monde. Pas que la SNCF et la RATP !"

On reconnaît bien là Philippe Renaudi. Dans la garde rapprochée de Geoffroy Roux de Bézieux pour les deux ans à venir certes mais sans se départir de son caractère bien trempé…