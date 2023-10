Peluches, jouets, consoles de jeux, smartphones...: on vous explique d'où viennent les lots de la Foire Attractions de Monaco

Sous le Soleil de la Principauté, au beau milieu d’effluves de chouchous chauds et de crissements mécaniques des manèges, les forains se mettent en place pour attirer les premiers visiteurs. Doudous flambant neufs, objets high-tech, jouets pour enfant.

À la Foire attractions de Monaco, les forains proposent un coquet panel de lots pour les gagnants. Stand de tir, pêche au canard, casino.. Dans les allées lumineuses et bruyantes de la fête foraine, les précieux cadeaux règnent en maître, suscitant l’envie des petits et grands.

Au stand "Safari", Madame Orbino sait mettre en valeur ses plus belles peluches pour attiser le désir dans l’œil des passants. Nounours, petits animaux tout doux, personnages célèbres… Ces lots colorés et attendrissants attendent d’être gagnés par les plus chanceux.

Louisette vient à la foire de Monaco depuis 54 ans. Pour proposer les meilleurs produits, cette habituée procède toujours de la même façon. "J’ai les mêmes fournisseurs depuis des années. Ils sont basés un peu partout en France, selon les endroits où je me déplace. Je me suis constitué un réseau et je travaille avec eux en fonction de mes besoins et des lots que je souhaite proposer", confie la pionnière du Safari Peluche.

Louisette Orbino vient sur la Foire Attractions de Monaco depuis 54 ans. Photo Jean-François Ottonello.

"Le gagnant repart avec une boîte vide"

Derrière son micro, au "Safari Tir", Steven Gilcher, forain depuis le plus jeune âge, propose le jeu du tir au bouchon. Le concept, viser un anneau au-dessus d’un bouchon de bouteille pour tenter de gagner l’objet de sa convoitise. Derrière le petit comptoir où sont apposées les carabines, un achalandage de lots en tout genre. Peluches, jouets, mais surtout, consoles de jeux populaires et téléphones hors de prix.

"Pour tout ce qui est gros lots, Iphone, PS5, iPad, trottinettes électriques, nous nous fournissons directement auprès des grandes enseignes. Le gagnant repart avec une boîte vide, et nous achetons le lot le jour même, pour lui donner le lendemain. J’ai plusieurs stands, parfois pendant plusieurs mois je n’utilise pas le Safari Tir. Je n’ai donc pas de stock pour éviter qu’entre-temps, les garanties des objets perdent de la valeur", explique Steven.

Du côté du stand "Le Ranch", célèbre jeu reprenant le concept d’un Casino, Hugo Gabard s’occupe du stand de ses parents, à défaut d’avoir eu un emplacement cette année. Contrairement au stand de tir au bouchon, ici, tous les lots sont en stock. Les heureux gagnants repartent directement avec leur récompense. "Que ce soit sur Monaco, Nice ou Menton, les visiteurs peuvent jouer avec le capital gagné. Certains habitués cumulent des points depuis des années. Si rien ne leur plaît au stand, nous pouvons leur acheter ce qu’ils désirent à la hauteur des jetons cumulés", précise Hugo.

"L’inflation a impacté nos bénéfices"

En raison de l’inflation, les forains ont dû s’adapter à la hausse des prix, avec un challenge, proposer des lots alléchants et des prix abordables. "L’inflation a impacté nos bénéfices. Nous nous devons de pratiquer les mêmes prix, sinon les gens vont se demander pourquoi nous sommes plus chers. Ils ne viendront plus. Nous continuerons de proposer à nos habitués la même prestation, malgré des prix qui haussent", assure Curtis.

Pour Steven, proposant des lots high-tech au stand de tir au bouchon, l’enjeu est de faire face à la hausse des coûts en restant compétitif. "Je m’adapte à l’inflation, c’est dur pour tout le monde. Je n’augmente pas mes prix sinon je perds mes clients, mais je dois aussi proposer des objets dernier cri."

De nombreux stéréotypes collent à la peau des forains. Parmi eux, truquer leur jeu pour s’enrichir et rentabiliser au mieux leurs stands. Pourtant, de telles pratiques sont proscrites en raison de contrôles fréquents. "Ça marche au bouche-à-oreille. Il y a forcément des gagnants, sinon les gens ne viennent pas. La mairie de Monaco fait des rondes pour s’assurer que tout est en règle et que des lots sont gagnés.", livre le forain.

En Principauté, l’inflation n’a d’ailleurs pas d’impact direct sur les dépenses des visiteurs. "Ici, contrairement à de plus grandes villes ou des endroits un peu moins sûrs, les enfants et adolescents peuvent se balader en toute sécurité, même seuls. Ils ont souvent plus d’argent de poche qu’ailleurs", remarque le gérant du stand Safari Tir.

Récompense mirobolante ou simple gadget, à la foire, certains objets font rêver petits et grands. Aux abords des stands, tous multiplient les tentatives de réussite en s’amusant, pour espérer décrocher le lot de leur souhait.

Cette année, la tendance est aux peluches bubble tea. Photo Jean-François Ottonello.