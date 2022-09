Patrick Mouratoglou lève 50 millions d'euros pour UTS, une nouvelle Ligue de tennis

Patriiiiick !!! Chacun de ses déplacements au sein de sa propre Tennis Academy est une petite émeute. The coach. The star. Selfie par ci, photo par là. Toujours avec le sourire, la poignée de main ou l’accolade qui va bien. Patrick Mouratoglou est une personnalité très appréciée dans le milieu du tennis et pour cause. Ancien coach de Serena Williams, aujourd’hui de Simona Halep, mentor de Stéfanos Tsitsipás, il délocalise en 2016, son école de tennis de Paris à Sophia Antipolis et crée un véritable monde merveilleux, réfléchi surtout, autour de la balle jaune. Un programme "tennis-étude" où 238 étudiants de 46 nationalités différentes font cette année leur rentrée, entourés de 35 coachs (une cinquantaine en été avec les stages proposés). 34 courts de tennis, 3 espaces fitness, 4 piscines dont l’emblématique en forme de raquette de tennis, un resort haut de gamme, un centre médico-sportif et un country-club de plus de 2.000 adhérents. Un investissement de près de 80 millions d'euros en 2016, 200 employés, et 20 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2021, y a pas à dire, avec la plus grande Tennis Academy d’Europe, l’objectif qu’il s’était fixé plus jeune, Patrick Mouratoglou fait le job pour ce sport. Plus encore il est en passe de créer sa propre Ligue de tennis, UTS pour Ultimate Tennis Showdown. Il nous dévoile son jeu.

Nouvelle ligue, nouvelles règles. Vous réinventez le tennis. Mais pourquoi donc ?

Plus personne ne regarde le tennis comme avant. L’âge moyen des fans est de 61 ans et les matchs sont longs, les règles compliquées. Ne pas se réinventer, c’est se mettre en danger. Aucun format sportif n’a opéré de modification alors que les usages ont changé. Il faut recruter de nouveaux jeunes fans. Notre format est plus court, plus dynamique [lire par ailleurs], déjà testé et adopté par les joueurs et les fans [4 événements ont déjà eu lieu en mode UTS en 2021] et les datas sont positives. On a déjà plus de 2 millions de fans, des jeunes, dont 50% ne regardaient pas le tennis avant. Les voyants sont au vert; il fallait lever des fonds pour structurer la ligue et recruter.

La levée de fonds de 50 millions d'euros est en phase de closing, qui embarquez-vous dans l’aventure ?

SoftBank, Nicolas Julia, fondateur et CEO de Sorare, Sachin Dev Duggal, fondateur et CEO de Builder.ai. Au-delà de révolutionner le format, cette ligue va s’ancrer dans la tech, pour un maximum d’interactions avec les fans. Tout ce que le tennis ne propose pas aujourd’hui, finalement.

Cela va de pair avec les NFT lancés en mars 2022 ?

On a voulu créer un club. Nos 500 cartes ont été vendues et on fait vivre à ces propriétaires de NFT des expériences auxquelles personne n’a accès. Le gala de l’Academy, le festival avec Les Jackson’s, dans le box de Simona Halep à Wimbledon... Ils n’achètent pas pour spéculer mais pour faire partie d’une communauté.

D’autres projets 3.0 ?

Oui. On en parlera plus tard.

La marque Mouratoglou s’exporte ?

Tout à fait. On s’est associé à des resorts très haut de gamme pour lesquels nous proposons des cours de tennis, avec des coachs formés et validés par nos soins. À Dubaï, en Grèce. Eux investissent dans les infrasctructures, nous, on arrive avec notre marque, notre savoir-faire. Leur chiffre d’affaires a augmenté de 30 % depuis que nous y sommes. En Malaisie, on s’est adossé à une école très réputée pour ouvrir une Tennis Academy. Cela fonctionne très bien.

D’autres projets ?

Mettre en place des Mouratoglou Country Clubs, soit la partie loisirs avec tennis, restaurants, piscine, fitness [Patrick Mouratoglou a déjà ouvert une cinquantaine de clubs fitness, et a fusionné avec KeepCool en 2018, ndlr]. Là aussi, nous avons un véritable savoir-faire.

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Mes enfants (sourire). Je suis toujours motivé. J’ai conscience de la fugacité de la vie. J’ai envie de la terminer un jour en ayant l’impression que j’ai fait mille fois plus que ce que j’aurais aimé faire. Pour l’instant, c’est le cas mais ce n’est pas pour autant que je suis rassasié. Au contraire. Notre vie est notre chef-d’œuvre. À nous de le dessiner, armé de confiance en soi, l’outil suprême qui permet d’atteindre les objectifs que l’on se fixe, même les plus fous. [CQFD]