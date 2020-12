Pas de touristes italiens sur la Côte d'Azur pour les fêtes de fin d'année

Mauvaise nouvelle pour les professionnels du tourisme azuréen.

Les Italiens nombreux sur la Côte pour les fêtes de fin d’année ne seront sans doute pas au rendez-vous.

Le gouvernement italien vient de prendre un nouveau décret applicable du 21 décembre au 6 janvier (jour de l’Épiphanie, férié en Italie) soumettant ses ressortissants qui souhaitent se rendre à l’étranger, y compris dans un pays de l’Union européenne et Monaco, à l’observance d’une quarantaine à leur retour. Les Italiens, qui sont nombreux à posséder une résidence secondaire sur la Côte et qui remplissaient les hôtels la semaine du nouvel an, passeront les fêtes chez eux.

Interdit de sortir de sa région

Mais les voyages à l’étranger ne sont pas les seuls impactés par ce tour de vis donné par le chef du gouvernement Giuseppe Conte pour la quinzaine de jours des fêtes de fin d’année. Pendant cette période, les Italiens ne pourront pas se déplacer entre régions même si elles sont en zone jaune. Les régions sont réparties en trois couleurs, rouge, orange et jaune selon le degré de circulation du virus. Les règles sanitaires sont plus ou moins drastiques selon l’impact de la Covid.

Le gouvernement a annoncé que 70 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour faire appliquer cette réglementation. Cette mesure va impacter notamment nos voisins de la Riviera italienne qui ne pourront pas accueillir de vacanciers venant de Lombardie ou du Piémont, nombreux à posséder une résidence secondaire en Ligurie. Seul, pendant cette période, le retour à sa résidence principale sera possible. A condition bien sûr d’avoir rejoint son lieu de villégiature avant le 21 décembre.

Interdit de sortir de sa commune

Les 25 et 26 décembre ainsi que le 1er janvier, il sera même impossible de sortir de sa commune de résidence. Les soirs du 25 décembre et du 1er janvier, le couvre-feu déjà en vigueur sur tout le territoire de 22 h à 5 h s’appliquera jusqu’à 7 h du matin.

Il sera en revanche possible d’aller déjeuner au restaurant. Dans les régions les moins touchées (en zone jaune) bars et restaurants sont ouverts jusqu’à 18 h.

La crainte d’une troisième vague

Pays européen le plus impacté par la première vague de Covid, l’Italie croyait avoir mangé son plain noir. Alors que les courbes repartaient à la hausse en France notamment, à la fin de l’été et au début de l’automne, les Transalpins semblaient épargnés d’une reprise de la pandémie. Un optimisme qui ne s’est pas poursuivi au-delà du mois d’octobre, le nombre de contaminations, d’admissions en réanimation et de morts a de nouveau flambé. Au point que le pays a adopté en novembre de nouvelles règles sanitaires allant jusqu’au confinement strict pour les régions les plus touchées.

Dans un pays habitué à d’importants mouvements de population au moment des fêtes - c’est le cas pour les ménages installés dans le Nord, cœur économique du pays, qui retournent dans leur famille dans le centre ou le sud - Giuseppe Conte n’a pas voulu prendre le risque que ces transferts ne provoquent une troisième vague. Et la fermeture des remontées mécaniques dans les stations n’est pas apparue comme une mesure suffisante.

Nos voisins transalpins vont regarder avec un peu d’envie les Français qui n’auront plus de restriction de déplacement sur le territoire national à partir du 15 décembre.