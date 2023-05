Parler plusieurs langues peut booster votre salaire, et l'économie de tout un pays !

Il était de passage à Nice, Olivier Haquet, patron d'Adomlingua (Paris) forme particuliers et professionnels aux langues étrangères depuis 20 ans, dans toute la France, y compris en Région Sud. Il a été de celles et ceux à l'origine de la commande d'une étude sur la question de l'impact économique de l'apprentissage des langues. Cette étude a été menée par le cabinet ASTERèS de l'économiste Nicolas Bouzou, une étude intitulée: "L'apprentissage des langues étrangères: un atout pour l'individu, l'entreprise et l'économie". Les réponses aux questions que l'on se pose sont déjà dans le titre. Parler plusieurs langues, ça rapporte. A qui? Combien?

"Le modèle développé par Asterès montre qu’un salarié maîtrisant une langue étrangère au niveau conversationnel peut espérer gagner en moyenne 4.300 euros de plus que s’il n’avait pas appris de langue étrangère. Le système scolaire français, pris ici pour référence, propose en moyenne 100 heures d’enseignement annuel en langues étrangères. Sachant que chaque niveau d’apprentissage du cadre européen commun de référence pour les langues représente environ 200h d’enseignement, il faut environ deux ans d’apprentissage pour passer d’un niveau au suivant. Un salarié atteignant le plus haut niveau de maîtrise (C2) peut espérer gagner 4.600 euros nets de plus qu’avant son apprentissage."

L'apprentissage des langues est un moteur de croissance

Être polyglotte fait donc du bien aux salaires, quelle que soit votre secteur d'activité mais aussi à l'économie en général. Olivier haquet de souligner "L'étude met également en avant qu'une entreprise dont 10% des salariés maîtriseraient une langue étrangère verrait son chiffre d’affaires croître de 1,53%. Et, l’impact cumulé d’une augmentation de 1% du nombre d’anglophones en emploi sur les exportations et la productivité se chiffrerait à 5 Mds€ supplémentaires annuels. Les entreprises généreraient 4,5 Mds€ d’exportations supplémentaires et 568 M€ de productivité supplémentaire. Ces gains pourraient augmenter plus rapidement sous deux conditions: en cas d’augmentation du volume d’anglophones en France ou en cas d’amélioration de leur niveau. Les entreprises françaises ont donc tout intérêt à favoriser la formation en langues étrangères de leurs salariés."