Orange lance sa saison 2 de #FemmesEntrepreneuses

Avis aux startups de la région créées ou cocréées par des femmes. Orange Grand Sud Est poursuit son engagement dans l'entrepreneuriat féminin en lançant la 2e saison de son programme #FemmesEntrepreneuses.

Pourquoi ce dispositif? Parce que seuls 10% des startups sont fondées par des femmes et qu'elles ne recueillent que 7% du total des levées de fonds en France. Pourtant, les entreprises qui comptent au moins une fondatrice sont 63% plus performantes que celles fondées exclusivement par des hommes. Autant de bonnes raisons de soutenir les boîtes féminines!

Dix jeunes pousses seront donc sélectionnées pour prendre part au programme et bénéficieront à compter de mi-septembre d'un accompagnement de six mois comprenant du mentoring et des ateliers collectifs. Orange leur apportera ses compétences dans la partie numérique des projets ainsi que du mentoring (conseils client, technique, journée en boutique pour présenter et tester une offre), du management de transition (pour aider à résoudre un problème ou passer un cap important), des échanges, des sessions d'entraînement aux levées de fonds...

Pour participer au dispositif #FemmesEntrepreneuses, la jeune pousse doit:

Avoir été créée ou cocréée par une femme;

Se situer dans les départements des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, du Vaucluse, de la Drôme, de l'Ardèche et de la Corse;

Et être dans les secteurs du numérique, sociétal, environnemental ou de l'inclusion.

Le recrutement est ouvert jusqu'au 10 juillet minuit: il suffit d'envoyer un mail au directeur des projets innovants chez Orange: christophie.guion@orange.com qui renverra un document à remplir.

Rens. https: //startup.orange.com/fr