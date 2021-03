On vous raconte la saga des tissus niçois Toselli, une référence mondiale

L’histoire de la famille Toselli est née ici, à Nice, en 1933. Aux manettes de la première entreprise qui a donné son élan à la suite de l’aventure, une femme. Laure Spagna. "C’était une femme de poigne", décrit Serge Toselli, troisième génération à faire vivre la boutique installée dans le quartier du Port, au 4 rue Antoine-Gautier.

À cette époque de l’entre-deux-guerres, "imaginez une femme diriger une équipe d’une centaine de salariés!", commente le petit-fils et actuel patron. Pour la plupart, des couturières toutes affairées à façonner les Poupées Yolande (prénom de l’une de ses filles) dans un atelier situé sur la place Île-de-Beauté, dans le quartier des Antiquaires.

De la poupée au santon

Des poupées confectionnées en kapok [huit fois plus léger que le coton] et vannerie, habillées à la main. Les Poupées Yolande font fureur alors que plus de 25 entreprises en fabriquent à l’époque dans la région. "Les meilleures années, il s’en vendait un million de pièces!", explique Serge Toselli. Puis à la fin des années 80, alors que l’entreprise est gérée par le fils aîné Toselli, la Chine met la main sur le marché. Les poupées de la concurrence asiatique sont moins travaillées, moins niçoises et surtout moins chères. La Poupée Yolande tire ainsi sa révérence dans les années 80-90 mais la famille Toselli rebondit sur le marché du santon de Provence. Des pièces d’argile, elles aussi faites à la main et habillées de tissus tissés et imprimés en France. Une aventure qui se poursuit pendant une dizaine d’années avant d’être abandonnée au profit du tissu.

Impression made in France

Nappes aux couleurs provençales, ornées de rameaux d’olivier, de bouquets de lavande, de mimosa, de citrons, de nérolis. Mais aussi torchons, chemins de table, sets, tabliers et objets de décoration... Le tissu est dans tous ses états et depuis 2011, c’est Serge Toselli qui tient les rênes de l’enseigne familiale. Il y a apporté du sang neuf. D’abord en rachetant la marque avignonnaise Maison Marat la même année. "C’est une marque qui correspond à notre modèle économique. Avec notre ADN provençal et la même volonté d’afficher le savoir-faire français. Et puis cela nous a permis d’étoffer notre gamme avec des sacs en coton molletonné par exemple, des bagages en tissu, très tendance." Avec quatre salariés et 1 million d'euro de chiffre d’affaires au moment du rachat, cette acquisition relance la marque Toselli qui affiche alors un chiffre d’affaires à 3 millions d'euros. Essentiellement tourné vers les grossistes, Serge Toselli ouvre, en 2016, la boutique aux particuliers avec un showroom adossé à l’atelier de la rue Gautier. Derrière l’espace clients, le stock. Quelque 1.500 m² dans lesquels le patron circule aisément, connaissant exactement chaque rayon.

ANTITACHE

"Ici, vous avez du 100% coton tissé avec 24 fils au m², là c’est du 35 fils au m². Ils sont teints ici, en France, avant d’être tissés. Vous avez aussi le jacquard. C’est un travail magnifique. Avec certains tissus antitaches! Touchez voir comme on sent la qualité !" Oui parce que le tissu, ça se touche, ça se palpe. Et la crise actuelle liée à la Covid 19, cette crise du « sans contact » n’a pas fait du bien à l’enseigne. "On a perdu du chiffre d’affaires, c’est sûr. Mais ce qui nous sauve, c’est que l’on travaille pour 50% à l’export." Serge Toselli est fier de dire que chaque semaine des cartons de nappes, torchons ou objets de décoration s’envolent vers l’un des 40 pays dans lesquels la marque est distribuée. Mais 2020 n’a pas été noire non plus. "Elle nous a poussé à sortir de notre zone de confort, de notre image olive et lavande et nous avons travaillé des motifs plus modernes."

En effet, la nouvelle collection propose des pièces certes fleuries pour la plupart, mais qui ne chantent plus la Provence. Nappes et torchons sont rayés de rouge et blanc, ou gris blanc et noir, avec un design chic et sobre. Le site internet a également été refondu et une e-boutique pourrait y être intégrée prochainement afin de booster la vente par correspondance.

Pandémie ou pas, les Tissus Toselli ne perdent pas le fil de leur histoire et auront toujours à cœur "d’inviter le soleil à votre table".

