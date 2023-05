On vous parle des agents d'artistes, ce métier qui vaut de l'art

Il y en a quelques-uns sur la Côte d’Azur mais impossible de dire combien. Les agents d’artistes sont, comme dans le football, chargés de promouvoir le talent de leurs poulains.

Installés à Nice, Marc Dimech s’occupe au sein de sa société DM Agency, d’une quinzaine de talents. Emmanuel Régent, Philippe Bresson, Valentine Allegrini, Anthony Alberti, ou encore Christian Stabile, Agnès Jennepin... "Quinze artistes en portefeuille c’est suffisant pour moi. C’est un travail de fond. Il faut s’imprégner de la personnalité de l’artiste, son parcours, ses créations, pour trouver les lieux d’exposition qui vont lui correspondre, valoriser ses œuvres."

L’art de faire briller

Il nous emmène dans l’atelier de Philippe Bresson. Ancien patron d’une structure d’ébénisterie d’art, reprise par son fils, Philippe Bresson a la création dans l’âme. Un paysage, une image, un moment et voilà qu’il s’affaire. Il a démarré par une série de cartons laqués réhaussés de néons colorés, est passé par la tôle rouillée, le verre, la pierre, pour travailler aujourd’hui la chambre à air. Des tableaux noirs, pourtant lumineux. C’est la force de Philippe Bresson : faire ressortir la lumière quand on pense qu’il n’y en a pas. "J’aime jouer avec les couleurs, dit-il en arpentant son showroom en effet très éclairé. Chaque pièce a une histoire." Des histoires qu’il raconte volontiers, animé qu’il est par la passion de la création, la force de l’imagination. En effet, dans un tableau comme dans une sculpture, on y verra ce que l’on veut bien y voir. Un masque inca par ici, de la neige effleurant les branches des arbres par là ou encore un océan déchaîné de ce côté. "Cette sensibilité que l’artiste fait passer dans son œuvre, c’est cela que je dois percevoir pour mieux promouvoir son talent, explique Marc Dimech. Je ne démarche pas la même galerie, ni le même entrepreneur selon l’artiste."

L’art de défiscaliser

Si l’agent d’artistes se rémunère sur le fruit des ventes qu’il induit, en l’occurrence autour de 30% dans les contrats passés avec Marc Dimech, l’art est un vecteur intéressant de défiscalisation pour les entreprises. Lesquelles? Celle soumises à l’impôt sur les sociétés ou bien à l’impôt sur les revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Le montant de l’œuvre que l’entreprise va acquérir peut être intégralement déduit du résultat imposable. Évidemment, il y a des seuils. Jusqu’à 4 millions d'euros de chiffre d’affaires, l’entreprise peut amortir, sur cinq ans, une œuvre étiquetée à 20.000 euros (elle déduit chaque année 4.000 euros de son résultat). Au-delà de ce chiffre d’affaires, le plafond est fixé à 5 pour 1.000, soit pour 5 millions d'euros de CA, 25.000 euros d’œuvre pourront être amortis sur 5 ans. Ou plus la deuxième année si le chiffre d’affaires est plus important.

L’art de s’ouvrir à tous

Autre condition, indique l’agent d’artistes "l’œuvre doit être exposée dans les locaux, pour que visiteurs et salariés puissent en bénéficier. C’est ce qui est intéressant dans ce dispositif, ça ouvre l’art à tous."

Comment recrute-t-il ses artistes? "Je les rencontre, je regarde les pièces qu’ils proposent, je jauge le potentiel. Je vais me diriger vers celles et ceux qui ont la capacité à transmettre leur savoir, qui ont un côté pédagogique pour transmettre les émotions contenues dans leurs œuvres. Je démarche ensuite les entrepreneurs, ceux pressés par le temps mais qui devraient s’intéresser au dispositif. Pour leurs comptes, comme pour le bien-être des salariés." Et il a raison, c’est même l’OMS qui le dit "l’art a un impact bénéfique sur notre santé physique et mentale."