On vous parle de ces associations qui luttent contre l'isolement des dirigeants

Vingt-sept pour cent des dirigeants d’entreprise ont eu l’intention de se suicider en 2020 (1) et l’on déplore 1 à 2 suicides de patrons chaque année. "Ce sont des statistiques à combattre. Il faut rompre avec l’isolement du dirigeant." Laurent Tissinié, cofondateur de l’association Entre Head lancée lors du premier confinement de 2020, sonne l’alarme. "45% des dirigeants se sentent isolés et 20% sont en état d’épuisement professionnel. Nous devons faire disparaître ces chiffres." "Nous", c’est l’association Entre Head, une communauté de 83 membres, dirigeants d’entreprise qui pratiquent l’entraide. Mais aussi deux autres associations, le Groupement de prévention agréé (GPA06) et le Centre d’information sur la prévention (CIP06) avec lesquelles Entre Head collabore. Ensemble, ils ont aidé 26 chefs d’entreprise, dont deux fondateurs de startup "parce que celles et ceux qui démarrent ont aussi, parfois, une trop lourde charge sur les épaules". La charge trop lourde, Laurent Tissinié l’a connue (voir témoignage ci-dessous); c’est pourquoi il prend aujourd’hui de son temps pour distiller la bonne parole.

Les clés pour s’en sortir

Avec lui, Bruno Pourcines, également membre d’Entre Head et chef d’entreprise depuis vingt ans (société Pix), a listé les signaux menant au burn-out: insomnie, stress, irritabilité, arrêt des activités sportives et sociales, prise de poids, tristesse permanente… "Le tout va entraîner un management défaillant, le dynamisme qui caractérise le patron va s’étioler, en même temps que la perception de soi, et c’est la chute assurée." Le tableau n’est pas beau. "Sachez néanmoins que la tendance peut s’inverser." C’est Michel Bouthiba, membre d’Entre Head et du GPA06 qui donne les cinq étapes clés pour s’en sortir. "D’abord, il faut accepter que ça ne va pas. Ensuite, sortir de sa zone de confort et demander de l’aide. Travailler sur soi, identifier ses besoins, établir un plan d’action et regarder si des solutions ne s’offrent pas à vous au sein même de l’entreprise."

Ébranler l’image du boss

Le plus difficile reste de demander de l’aide, savoir dire que rien ne va plus, au risque d’ébranler l’image du super-patron. Laurent Tissinié de rebondir: "On n’est pas aux États-Unis où l’échec est une force et marque l’expérience acquise. En France, échouer c’est encore tabou, voire honteux, et c’est bien dommage." Alors chez Entre Head, on se parle, on se donne des conseils, on raconte ses problématiques, on cherche des solutions grâce à l’expertise des autres. Et ça fonctionne.

Gratuit, confidentiel

Au CIP06, Michel Signoret, son président, explique comment lui, juge au tribunal de commerce pendant quatorze ans, avec des bénévoles avocats et experts-comptables, peuvent aider le chef d’entreprise en difficulté à cibler les faiblesses de sa structure. "On va parler de ce que sont les procédures collectives, le fonctionnement d’une conciliation, d’une sauvegarde, etc. Ce ne sont pas des gros mots et parfois, cela sauve la société."

Faire appel à Entre Head, au CIP ou au GPA, des associations entièrement dirigées par des bénévoles, est gratuit et totalement confidentiel. Chacune a sa spécialité – l’humain, la réglementation ou la structure même de l’entreprise – et pour plus d’efficacité, elles communiquent entre elles. Pour davantage de clarté et pour faciliter la prise en charge "et surtout la démarche du dirigeant en difficulté", elles ont créé, dernièrement, une plateforme unique de contact: le portail prévention entreprise. Toujours gratuit, sans engagement et confidentiel. Laurent Tissinié d’insister: "Ici, on ne juge pas. On écoute et on s’entraide."

Des questions pour une réponse

Sur le portail, on peut répondre à un rapide questionnaire qui permet de savoir où on en est. Pas besoin de donner des détails sur la société, on peut même le remplir avec un pseudonyme. "Cela prend trois minutes pour répondre à quinze questions et aussitôt, le dirigeant est invité à consulter l’une des trois associations: Entre Head, GPA ou CIP car le problème qu’il rencontre est immédiatement identifié."

Des chefs d’entreprise qui parlent aux chefs d’entreprise, une excellente initiative pour lutter contre ce fléau qu’est l’isolement du dirigeant. "Au fond l’idée c’est quoi?, interroge Laurent Tissinié, c’est de ne laisser personne sur le carreau."



(1) Enquête Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès réalisée en sept 2020.

entre-head.org / gpa-06.com / cip-national.fr / prevention-entreprise.com.