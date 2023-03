Parvenir à rassembler et motiver ses collaborateurs tient parfois de la magie… Plus qu’on ne le pense. Ce n’est pas le consultant magicien Johann Bayle qui dira le contraire. Basé à Nice, ce dernier intervient en entreprises, quels que soient leur secteur d’activité et taille, pour aider leurs dirigeants à (re)découvrir l’intelligence collective, le leadership, l’innovation ou encore améliorer l’expérience client…

Pour ce faire, il s’appuie sur plus de vingt ans de pratique de la magie et d’observation "des réactions de chacun durant mes tours", explique le trentenaire qui a passé son enfance à déménager au gré des mutations de son préfet de père. "Je suis passionné de magie depuis toujours. Pour le petit nouveau que j’étais à chaque fois à l’école, ça a aussi été pour moi un moyen incroyable de me faire des amis." Plus que de faire des tours, Johann Bayle est "amoureux de la recherche des secrets des magiciens; c’est comme une chasse au trésor permanente."

Un diplôme d’école de commerce – "pour faire plaisir à mes parents" –, il se lance en 2009. Avec succès. Pendant plus de sept ans, devenu magicien professionnel, il enchaîne les spectacles dans le monde entier, "de la Fashion Week de Paris à Kensington Palace en passant par des associations dans des quartiers défavorisés." Et d’observer, "Devant un tour de magie, les gens sont spontanés, donc authentiques. On apprend beaucoup sur les dynamiques sociales…"

En 2010, l’artiste commence à créer des effets magiques sur mesure pour de grandes marques de luxe. Lors des lancements presse et dans les zones duty free des aéroports, il fait apparaître des flacons de parfums pour Hermès et Guerlain, des bijoux pour Bulgari, les fameux écrins bleus pour Tiffany & Co… ça marche tellement qu’il crée une agence de magie pour l’univers du luxe.

Bulle de bienveillance

En 2014, une réflexion de son grand-père maternel l’amène à revoir son objectif de vie. "Il m’a demandé comment, en tant qu’illusionniste, je contribuais à la société." Le sortilège est rompu. Johann Bayle décide alors d’appliquer les principes du monde de la magie à celui de l’entreprise. Comment? En s’appuyant sur des démonstrations qui captiveront l’attention du public et qui donneront vie à des idées. Cette fameuse spontanéité et bienveillance ainsi créées permettent aux dirigeants de faire passer différents messages. Parmi les thématiques proposées, le leadership et la communication, la stratégie, le mindset (agilité et adaptation...). La formation n’est pas oubliée – "On peut faire de la pédagogie grâce à la magie" – ni les forces de vente qui pourront offrir "un effet waouh à leurs clients. Mon métier est d’amener les gens à se poser les bonnes questions dans une bulle de magie", résume-t-il.

Alchimie

Faire passer les messages déterminés avec l’entreprise requiert une subtile alchimie que le magicien distille au travers de cinq formats différents. La conférence inspirationnelle fait appel à de la magie interactive et du storytelling pour faire passer des messages mobilisateurs dans un contexte précis. Exemple? "Comment accueillir le changement comme une opportunité de découverte et de développement." Ce qu’Air France n’a pas manqué de lui demander il y a quelques années lors de l’ouverture de la ligne de TGV Paris-Bordeaux. "Je suis intervenu pour montrer la créativité dans la contrainte et renforcer l’esprit d’équipe."

Le team building consiste à proposer des expériences et des défis magiques à partager en équipe pour renforcer les liens. Hors de question de marabouter les collaborateurs. "Lorsque je dois développer l’intelligence collective dans une entreprise, je fais un tour de magie devant les spectateurs qui doivent trouver l’astuce. Je les amène ainsi à partager leur point de vue pour le résoudre. Je peux également faire un tour qui n’est pas au point et je sais que personne n’osera me le faire remarquer. Je joue là-dessus pour montrer l’importance du feedback."

La réflexion collective par magie vise à donner naissance à des idées concrètes. Ce que Johann Bayle appelle le processus créatif du magicien et la façon dont il peut favoriser l’innovation en entreprise. Traduction : « Si vous aviez une baguette magique, quel serait le produit ou le service que vous souhaiteriez créer? Il s’agit d’abord de penser en grand, d’avoir la vision de ce produit idéal, puis de revenir en arrière, étape par étape, pour parvenir à le concrétiser. » C’est en utilisant cette technique que Johann Bayle a réalisé son rêve: "Interviewer David Copperfield à Las Vegas", sourit-il.

La magie peut aussi être utilisée comme support pédagogique pour former aux soft skills.À l’instar de la prise de parole en public pour l’école de management Ifag.

Enfin, elle fonctionne aussi à distance. « Le spectacle digital interactif réunit des équipes qui sont séparées géographiquement. »

Sur mesure

L’éventail des thématiques est suffisamment vaste pour les dirigeants y trouvent leur bonheur. Pour autant, "Lorsqu’une entreprise me contacte, je détermine avec elle l’axe à travailler puis je vais le personnaliser pour elle, écrire un storytelling qui lui sera propre. Et ainsi faire passer le message durant l’intervention."

Lors de ses interventions, Johann Bayle qui donne plus de 300 conférences par an suit toujours le même déroulé: "Un peu de magie faisant appel à des cartes à jouer, des foulards, du mentalisme… qui se rapporte à la thématique choisie par l’entreprise, puis un tour que je apprends aux participants et qu’ils pourront refaire en équipe." Pour quels résultats? "Aider les managers et entrepreneurs à développer leurs superpouvoirs ainsi que ceux de leurs équipes."

Sans truc ni sortilège.



> https://johannbayle.com/

Managers solaires et lunaires Johann Bayle qui compte parmi ses clients de grands noms comme L’Oréal, Shell, le ministère de l’Intérieur mais aussi des startups et des PME, ne s’adresse pas qu’aux collaborateurs. Les dirigeants sont aussi concernés. D’ailleurs, le magicien a développé une théorie qu’il partage bien volontiers. "Au fil de mes interventions, j’ai pu observer qu’il y avait quatre catégories de managers. Le responsable Soleil est passionné et partage la chaleur de son enthousiasme avec son équipe. Le Lune, lui, place la barre haut, fixe des buts ambitieux et challenge ses collaborateurs tandis que le manager Étoile ne cherche pas à briller mais à faire briller les autres. Enfin, dernière catégorie, le dirigeant Cœur. Il voit l’être humain et non pas la fonction. Il a de l’empathie et est attentif à l’autre."