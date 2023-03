"On ne peut pas dire oui à toutes les surenchères": Monaco attend un geste de la France pour ses taxis et VTC

Le mécontentement des taxis français, exaspérés de devoir s’acquitter de la somme d’une vignette (alors de 750 euros en 2022) pour charger des clients à Monaco - sans que la réciprocité ne soit vraie pour leurs homologues monégasques sur le territoire français -, avait finalement amené à un accord sur le principe du "chacun chez soi" depuis plusieurs mois.

"Ce système, qui a été rendu inévitable pendant la période qui vient de s’écouler, ne s’avère pas satisfaisant sur une grande partie de l’année, a estimé le ministre d’Etat, Pierre Dartout. Le gouvernement monégasque doit, tout à fait légitimement, s’occuper des intérêts des professionnels monégasques pour veiller à ce que leur activité soit rentable. Mais, notamment pour les très grands événements qui s’annoncent, il y a besoin de plus de monde pour participer à l’effort."

à lire aussi Les taxis français vont à nouveau pouvoir charger des clients à Monaco, mais sous certaines conditions

"On ne peut pas dire oui à toutes les surenchères"

Monaco attend donc que la France lui rende la pareille. Ce qui n’est pas le cas, pour l’heure. "En contrepartie des décisions qui sont prises à Monaco, il est évident que cela ne peut fonctionner que si les taxis monégasques et grandes remises monégasques ont accès au territoire français et plus spécialement à l’aéroport de Nice Côte d’Azur. Ce qui n’est pas le cas en ce moment. Je rappelle que l’aéroport Nice Côte d’Azur est le deuxième aéroport français, du fait du dynamisme de villes comme Nice et Cannes mais aussi comme Monaco, qui représente une partie importante de la clientèle de cet aéroport."

Sans entrer dans le détail des tractations avec les autorités françaises, le gouvernement princier en appelle désormais à la réciprocité. Et il a des arguments. "Je rappelle que nous sommes actionnaires à hauteur de 10% de l’aéroport de Nice et nous avons une part de la clientèle affaires qui est très largement supérieure à la part du nombre de personnes qui atterrissent à Nice et qui se rendent ensuite en Principauté de Monaco, fait valoir le conseiller de gouvernement ministre des Finances et de l’Économie, Jean Castellini. C’est une clientèle de haut niveau, avec un fort pouvoir d’achat. Pour cette clientèle nous souhaitons que qualitativement la prestation soit la meilleure possible mais aussi que quantitativement, lorsque les grands événements le justifient (congrès, Rolex Masters, les Grands Prix, le Yacht show), nous ayons suffisamment de professionnels qui puissent transiter librement côté français et côté monégasque."

Bien décidé à protéger les intérêts des professionnels monégasques, le gouvernement n’entend donc pas revenir sur ses positions. "On a eu de très nombreuses discussions avec la France depuis plus de deux mois. Il faut qu’à un moment ou un autre on dise quel est le système que l’on propose parce qu’on ne peut pas dire systématiquement oui à toutes les surenchères et à toutes les demandes supplémentaires qui apparaissent, a tranché le ministre d’État. Il faut que tout le monde soit raisonnable dans ce système. Nous avons ici un nombre limité de professionnels, il y en a beaucoup plus côté français. Si l’on ne met pas un minimum de règles en place, le marché local peut-être submergé par la venue d’autres professionnels du département."

En effet, la Principauté compte sur son territoire, un peu moins d’une centaine de taxis et autant de véhicules de grande remise. Là où le département voisin dispose d’une flotte d’environ 1.200 taxis et 4.000 VTC.

Des intérêts réciproques

Ce retour au dispositif de vignette, vivement critiqué depuis des années par les professionnels français pourrait-il amener à de nouveaux mouvements de protestation? Cette éventualité n’est évidemment pas à écarter. "Nous ne le souhaitons pas et nous pensons que ce n’est pas l’intérêt des deux côtés de la frontière, a estimé le ministre d’État. Nous faisions confiance au bon sens de chacun et aux intérêts réciproques. Monaco représente une dynamique économique très importante pour le département des Alpes-Maritimes en termes d’emplois et de création de richesses. L’intérêt de tous c’est que les choses se passent pour le mieux."