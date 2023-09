On connaît le taux d'occupation des chambres d'hôtels à la mi-2023 en Principauté

Le taux d’occupation des chambres d’hôtels en Principauté à la mi-2023 s'élève à 55,4%. Soit une augmentation de 3,1 points par rapport à 2022 à la même date.

Pourtant, les mois de mai et juin ont des données plus faibles que l’an dernier. Ces chiffres, communiqués par l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (Imsee), seraient proches des valeurs d’avant-crise selon l’institut.

Le nombre de chambres occupées, en nuitées, avoisine les 250.000. Une hausse de 6,4% par rapport à la même période l’an passé. Plus récemment, les taux d’occupation dans les établissements hôteliers étaient de 75% en juillet contre 72% en août. De bons chiffres qui restent en deçà de 2019, année record.

Autre donnée communiquée par l’Imsee, celle des arrivées de personnes. Elle est en nette augmentation (+45,2%) alors que la durée de séjour diminue, passant de 3,3 à 2,5 jours. La part des touristes hors UE est en légère augmentation par rapport à 2022: +1,4%.

Enfin, si moins de navires de croisière ont accosté à Monaco cette année, le nombre de croisiéristes est en forte hausse avec +32,8%.