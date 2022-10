On connaît le nouveau montant du Smic en Suisse... et vous n'allez pas en revenir

Indexé au coût de la vie depuis septembre 2020 (l'inflation étant fixée à 17% en Suisse), le Smic du canton de Genève va encore grimper d'ici quelques semaines.

Actuellement fixé à 23,27 francs de l'heure, celui-ci devrait passer à 24 francs au 1er janvier prochain.

Ainsi pour 42 heures de travail hebdomadaire, la rémunération mensuelle d'un travailleur au Smic sera fixée à 4 368 francs suisses brut, soit 4.400 euros net.

Pour information, le nombre de travailleurs frontaliers - dont plus de la moitié sont Français - a plus que doublé entre 2002 et 2020 en Suisse.

Et il y a fort à parier que ce constat ne devrait pas faiblir dans les années à venir...