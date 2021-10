On connait la date de réouverture des stations de ski de la Côte d'Azur

Objectif: 4 décembre. Voire le 27 novembre si l’automne se montre généreux en neige et en gel. Plusieurs stations de ski des Alpes-Maritimes ont, d’ores et déjà, annoncé leur date d’ouverture pour la saison 2020/21.

Forcément, sur les sommets azuréens, chacun ronge son frein. La pandémie de Covid-19 a écourté la saison 2019/2020. Elle a totalement plombé l’hiver suivant. Les remontées mécaniques étaient alors réservées aux seuls élèves licenciés et aux sportifs professionnels. L’embellie sur le front sanitaire laisse augurer une saison plus normale. Et une vaste séance de rattrapage.

"On nous appelle beaucoup pour des hébergements. On sent une vraie attente, de l’impatience", témoigne Krystel Biret. "Il y a un engouement un peu partout en France, confirme Yannick Garin, directeur de La Colmiane. Les réservations ont bien démarré. Les gens réservent pour Noël. Si, en décembre, tout le monde ouvre et sans pass, ça va partir sur de bons rails!"

Chauf et froid

Oui mais, pass ou pas pass? Le secrétaire d’état au Tourisme souffle le chaud et le froid. Fin septembre, au Congrès des domaines skiables de France, Jean-Baptiste Lemoyne annonce que la saison se fera sans pass sanitaire. Ce mardi, au micro de Sud Radio, changement de ton : l’obligation d’un pass pour accéder aux remontées est "une réflexion en cours".

Son intervention a fait bondir Alexandra Borchio Fontimp. Le jour même, la sénatrice azuréenne (LR) a écrit à Jean-Baptiste Lemoyne, l’implorant de "ne pas donner à nouveau un coup de canif au chiffre d’affaires des stations en montagne".

L’élue antiboise alerte le gouvernement sur le "risque d’étouffement d’un engouement touristique, en faveur de secteurs d’activités qui commencent seulement à retrouver de leur superbe".

Elle redoute aussi "la double peine" pour les stations frappées par la tempête Alex.

À Valdeblore, La Colmiane s’est vite relevée. Elle entend à présent renouer avec la normalité. "La maintenance des enneigeurs est déjà effectuée. Nous sommes prêts à produire", annonce Yannick Garin.

La station prépare ses nouveautés hivernales: cartes magnétiques pour accès mains libres aux remontées, possibilité de payer 4 heures au lieu d’une demi-journée, carte privilège dans la station...

En reconquête