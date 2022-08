"On a vraiment réussi à fidéliser les clients": Un bilan plus que positif pour les animations d’été à Monaco

La canicule n’a par ailleurs pas freiné la clientèle, qui a été au rendez-vous sur le port tous les jours. Les pics de fréquentations se faisaient tout de même entre 18 heures et minuit, une fois le soleil disparu derrière les immeubles. "Quand il faisait chaud, c’était quand même plus calme", concède le gérant du carrousel.

"La personne la plus âgée qui a fait le circuit avait 74 ans, on peut vraiment toucher tous les âges", confirme Robin Lauriot.

L’objectif des animations d’été est de toucher au plus grand nombre pour satisfaire les petits et les plus grands. C’est ce qu’ont essayé de faire les gérants des activités en proposant des structures adaptées à tous. Le stand de basket avait ainsi installé un panier à taille réelle et un autre beaucoup plus petit pour les enfants, tout comme le Crazy Kart Monaco, qui avait monté deux circuits de karting.

"On aimerait proposer plus d’activités"

Mais les fortes températures n’ont pas découragé les plus sportifs. Au stand de basket, Brandon Da Silva a vu les mêmes têtes s’amuser avec le panier tous les jours. "C’est toujours les mêmes ados qui venaient. Quand je venais ouvrir dans l’après-midi, il y en a qui étaient déjà là à attendre."

Même chose au Lenny’s E-Moto, le dernier arrivant sur le port. En plus d’un mois, Tim Scharpf a appris à connaître le prénom des enfants et des parents qui se présentaient au circuit de petites motos électriques. "On a des clients qui sont venus tous les jours, on a vraiment réussi à fidéliser, on en tire que du positif."

Les gérants des animations ont déjà hâte d’être à l’année prochaine pour peut-être se réinstaller sur le port Hercule. Et ils sont quelques-uns à vouloir étendre leur offre. "On aimerait pouvoir proposer plus d’activités, si possible ramener des simulateurs", confie Robin Lauriot du Crazy Kart Monaco.

Tim Scharpf voit aussi les choses en plus grand pour 2023, "si on revient l’année prochaine, on essayera d’avoir plus de place pour faire un circuit moto pour les adultes".

Il faudra attendre l’été prochain pour voir si ces idées seront concrétisées.