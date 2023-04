"On a dû refuser du monde": des taux d'occupation au plus haut dans les hôtels de Roquebrune grâce Rolex Monte-Carlo Masters

Djokovic, Zverev, Tsitsipas… Depuis samedi dernier et jusqu’à dimanche, les grands noms du tennis s’affrontent sur les courts du Monte-Carlo Country Club, situé à Roquebrune-Cap-Martin, à l’occasion du 116e Rolex Monte-Carlo Masters. Une aubaine pour les professionnels du tourisme des alentours.

"Le Rolex Masters marque le début de la saison chez nous. L’hôtel affiche un très beau taux de remplissage pendant cette semaine", confie-t-on du côté du Maybourne Riviera. L’hôtel de luxe perché n’est pas le seul à profiter du flux des amoureux de terre battue. L’événement, qui a attiré pas moins de 130.000 spectateurs l’an passé et embauche jusqu’à 800 intérimaires en coulisses, a des retombées sur tout le bassin mentonnais.

Taux d’occupation à 90%

"Cette année, il faut dire que ça tombait le week-end de Pâques en plus, alors la clientèle habituelle de cette période s’est greffée à celle du tournoi", note Brigitte Lottier, réceptionniste à l’hôtel Le Grand Cap, avenue de la Plage. "On a dû refuser du monde, nos 67 chambres sont prises", complète-t-elle.

L’établissement 2-étoiles, qui fait partie d’un groupe spécialisé dans les campings, travaille "énormément" avec les événements organisés par la Principauté voisine. "On est à la lisière, on a la gare de Carnolès juste à côté, et on est bien moins cher car nos tarifs bougent rarement, y compris lors de périodes de forte affluence", décrit Brigitte Lottier. Si bien que depuis des années, des travailleurs du tournoi, "des juges de ligne ou des membres de la Ligue PACA de tennis", viennent régulièrement loger ici.

Même écho à la résidence de vacances Bella Vista, avenue Bellevue. "À force, on arrive à fidéliser les gens. Nous, on propose des appartements individuels alors on a pas mal d’ouvriers étrangers qui sont là pour installer les tribunes", remarque Alessandra Orlando, la directrice générale. Ailleurs sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin, la plupart des établissements affichent un taux d’occupation de 90% cette semaine.

Des tarifs à la hausse

"C’est un moment qu’on attend comme le Grand Prix ou le Yacht Show", appuie Pillar Guyot, responsable hébergement à l’hôtel-boutique Victoria, sur la promenade du Cap Martin. "On est sur une grosse affluence cette semaine et la suivante, avec surtout des groupes pour le tennis. Ensuite ça sera plus calme la deuxième partie d’avril", commente Simon Tauran, directeur des résidences Pierre & Vacances de la zone Menton-Roquebrune.

Certains, à l’inverse de l’hôtel Le Grand Cap, n’hésitent pas à gonfler un peu les prix durant cette période. "On est sur des tarifs de haute saison, ça peut aller de 220 à 350 la nuit", indique Alessandra Orlando. Sur le site de réservation en ligne Booking.com, le montant grimpe jusqu’à 858 euros la nuit dans quelques hôtels pour cette semaine. "Il faut compter environ 10% de plus que les prix du marché local, évalue quant à lui Ignazio Todaro, assistant de direction à l’hôtel Alexandra. On n’est pas en Principauté non plus, donc on ne peut pas trop augmenter les tarifs."

Peu de réservations encore pour cet été

Français, Italiens, Polonais, Anglais… La clientèle est variée, mais reste essentiellement européenne selon la majorité des hôteliers. "Après, on a aussi bien des familles que des petits groupes", détaille Pillar Guyot. Quoi qu’il en soit, le monde est là. Un avant-goût de la saison estivale à venir ?

"Pas forcément, estime Brigitte Lottier. Parfois, ça ne veut rien dire. L’an dernier, on a eu beaucoup de monde pour le tournoi de tennis et pour le Grand Prix, et énormément de monde tout l’été. Là, on a moins de réservations à l’avance que les années précédentes j’ai l’impression, mais là encore, ça ne définit rien et ça peut tomber à la fin…"

Un constat partagé par Alessandra Orlando. "La tendance en ce moment est plutôt aux réservations de dernière minute", considère la directrice générale de la résidence Bella Vista.