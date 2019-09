Objectif Afrique pour la fusée de Teach on Mars

D’un côté, l’éditeur de logiciel Teach on Mars qui, avec plus de 130 clients dont 70% de sociétés du CAC 40, a fait du smartphone le compagnon d’apprentissage des actifs en leur proposant des contenus pertinents et en accélérant le développement de leurs compétences.

De l’autre, le Groupe DMM, spécialiste de la formation, du coaching et du conseil RH. Implanté en Europe et en Afrique, il fournit des offres de formation liées à la gestion des ressources humaines et la transformation digitale.

Union des forces

Leurs savoir-faire complémentaires leur permettront d’offrir une solution complète dans le digital learning.

Teach on Mars va étendre sa présence en Afrique grâce au réseau de distribution du Groupe DMM. Quant à ce dernier, il proposera à ses clients une offre de formation adossée à la technologie mobile first de la PME de Sophia cofondée par Vincent Desnot. Et ce dernier d'expliquer: «Je suis ravi d’annoncer le partenariat de distribution avec le Groupe DMM qui nous ouvre un nouvel horizon de développement en Afrique. Cet accord s’inscrit dans le cadre de notre stratégie de développement de partenariats de distribution à l’international. Le Groupe DMM et Teach on Mars partagent des objectifs communs: faciliter le développement des compétences et multiplier les moments d'apprentissage, au service des progrès individuels, collectifs et de la planète.»

«Je suis convaincu par la puissance et la pertinence de l’offre mobile first de Teach on Mars dans le domaine du digital learning,précise Halim Farajallah, directeur général du Groupe DMM. Nous sommes très fiers d’unir nos forces avec le leader européen du mobile learning et de devenir son distributeur exclusif au Maroc et en Afrique. Cette alliance va accentuer notre dynamique digitale en nous permettant d’accompagner nos clients et partenaires dans la mise en place de solutions innovantes pour la montée en compétences de leur capital humain.»

Le partenariat sera officialisé à Casablanca au Maroc jeudi prochain et marquera le lancement du mobile learning en Afrique.