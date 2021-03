Nouvelles doses de vaccins, tests salivaires, aides économiques... Monaco annonce de nouvelles mesures face à la crise

A l'issue d'une longue séance extraordinaire au Conseil national de Monaco, le gouvernement a annoncé trois nouvelles mesures qui entreront en vigueur dans les prochains jours.

5.850 nouvelles doses de vaccin pour les plus de 55 ans

Rappelant le caractère "prioritaire" de la vaccination en Principauté, Pierre Dartout a annoncé la réception de 5.850 nouvelles doses du vaccin Pfizer ce mercredi à Monaco. "Nous allons les diffuser le plus rapidement possible auprès des plus de 55 ans", a souligné le ministre d'Etat.

Tests salivaires dès lundi

En parallèle, la Principauté poursuit sa campagne de dépistage. Jusqu'alors en phase d’expérimentation, les tests salivaires "seront mis en oeuvre à compter de lundi au centre de dépistage Léo Ferré".

"Je rappelle à tous les Monégasques qui reviennent de congés qu'ils sont dans l'obligation de se faire dépister", a insisté Pierre Dartout.

Prolongation du CTTR

Sur le plan économique, le ministre d'Etat a confirmé ce mercredi soir la prolongation du Chômage Total Temporaire Renforcé (CTTR) jusqu'au 30 juin 2021.

Pour rappel, le CTTR est un dispositif exceptionnel qui permet de réduire ou suspendre temporairement l’activité des salariés.