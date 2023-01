Nouveaux congrès, chiffre d'affaires, retombées économiques... Le nouveau directeur du Palais de Festival de Cannes dévoile sa stratégie

Né à Caen, il a trouvé à Cannes depuis juillet de nouveaux défis professionnels. À 48 ans, Bruno Desloques, marié et père de trois enfants, a pris les rênes du Palais des festivals et des congrès, succédant à Didier Boidin en poste depuis 2019. Un profil d’ingénieur – École des Mines de Douai –, il a travaillé dans la grande distribution chez Auchan puis au sein de la foncière Rodamco avant de devenir directeur régional dans le groupe Unibail Rodamco.

Bruno Desloques a rejoint ensuite le groupe Viparis, gestionnaire de sites de congrès et d’exposition à Paris. En 2014, il prend la direction du Palais des congrès de Paris, puis des sites de Paris Nord Villepinte et de Paris-Le Bourget. Alors que le Midem dans sa nouvelle version débute ce jeudi, le nouveau patron du vaisseau cannois s’est prêté à l’interview.

Vous avez dirigé le Palais des congrès de Paris. Quelle différence avec Cannes?

La grande différence, c’est la dimension destination. Ici, on travaille en équipe avec les restaurateurs, plagistes, hôteliers, taxis. À Paris, ce n’est pas du tout le cas.

Quelle a été votre première décision depuis votre arrivée?

Apprendre à connaître les équipes a été ma priorité. J’ai été sur le terrain dès l’été. J’ai noté une grande qualité d’accueil.

2022 a-t-elle été une année de transition?

C’est une année exceptionnelle. À plus d’un titre. Il faut rappeler que la pandémie s’est arrêtée en février 2022 soit dix mois d’activité. On a réalisé 41,3M€ de chiffre d’affaires en 2022, résultat qu’il faut comparer avec 43,3M€ en 2019 (c’était 12M€ en 2020 et 19M€ en 2021). Donc seulement 2M€ d’écart entre 2022 et 2019. Avec 80 rendez-vous culturels et événementiels et 60 événements professionnels (contre 52 en 2019). C’est un record! Imaginez rien qu’en septembre 2022, on a eu 13 événements professionnels. Ce sont 300.000 congressistes qui ont été accueillis en 2022. Soit un peu plus qu’en 2019.

Comment expliquer ces bons chiffres?

Il y a eu un travail d’équipe sous la gouvernance du président du Palais, Jean-Michel Arnaud, avec la mise en place d’outils comme le studio digital HI 5 pour pouvoir répondre aux attentes des événements digitaux. D’autre part, une stratégie de cohabitation a été développée. C’est-à-dire permettre à plusieurs événements de se dérouler dans des espaces différents du Palais sur une période donnée.

C’est un changement de paradigme dans l’entreprise. Cela devient presque une règle. Enfin, l’incubation de nouveaux événements a été recherchée. Comme le Midem dont la ville de Cannes a racheté la marque à RX au printemps dernier et que l’on organise en interne à partir d’aujourd’hui, en s’associant avec Hopscotch, Panda Events et Pianity.

Des événements plus petits et plus nombreux, c’est la tendance?

Oui, c’est la tendance, c’est plus facile de remplir les trous dans le planning. Au demeurant, le gros congrès reste une cible importante.

Quelles retombées pour Cannes?

Il faut compter 20 à 25€ de retombées économiques pour 1€ de chiffre d’affaires. Donc, c’est entre 800 et 880ME de retombées sur Cannes et entre 10 et 12.000 emplois directs et indirects.

Le 100% en présentiel de retour?

Au printemps 2020, on enterrait le monde de l’événementiel au profit du digital. Or, on vient se taper dans la main pour sceller du business. En janvier 2023, les événements physiques sont la tendance, mais le mode hybride est toujours prévu.

Les gens se déplacent autant qu’en 2019?

Peut-être pas autant, mais ils se déplacent beaucoup. 2022 a bénéficié de la volonté de se retrouver. On a appelé cela "le revenge travel". Les Nord Américains et Asiatiques sont notamment revenus sur le Tax Free ou le Lions.

2023 dans la lancée de 2022?

Au 17 janvier, nous avons déjà 57 événements professionnels confirmés à comparer aux 60 de l’an dernier. 2023 va rester dans la droite lignée de 2022. Nous allons, en 2023, retrouver le chiffre d’affaires de 2019.

De nouveaux événements?

Parmi les incubations, on va s’intéresser aux congrès médicaux. C’est une nouvelle cible. Le premier de l’année a eu lieu la semaine dernière, cours Saint-Paul, sur le cancer du sein, avec 500 participants attendus et 900 au final. En même temps, il y avait un événement d’entreprise Point S avec 1200 collaborateurs.

On attend aussi 10.000 personnes à la 2e édition du Festival de l’intelligence artificielle en février. Le premier Cannes Gaming Festival va avoir lieu en octobre. Sur cet événement, on est copropriétaires de la marque avec la société Auditoire.

Un gros congrès ORL va aussi avoir lieu en février. Cannes, c’est 12 mois sur 12. On cherche donc à remplir les mois creux pour les hôteliers et restaurateurs.

Cannes est devenu une "société à mission", qu’est-ce que cela change concrètement?

Ce travail a été mené depuis deux ans, en concertation avec les socioprofessionnels de la destination, pour convenir que la mission du Palais est "d’accueillir durablement le monde". On l’a ancré dans notre ADN. Il y a trois piliers: connecter, prendre soin (de notre planète, limiter l’impact de notre activité sur l’environnement) et révéler (les talents). En 2022, le Palais a reçu le titre de "meilleure destination au monde pour ses événements et festivals" par les World Travel Awards.

Quelles décisions concrètes concernant l’environnement?

On a certifié l’entreprise ISO 20121. C’est une certification mise en place à l’occasion des JO de Londres en 2016 pour un événementiel durable. En mars, on devrait obtenir le label "destination innovante et durable" porté par France Congrès Événement. Depuis le 1er janvier, le Palais dispose d’une électricité d’origine 100% hydraulique. C’est un engagement qui coûte: 7e le mégawatt/heure plus cher, soit près de 100.000€ de plus par an. On s’est engagé sur un plan de sobriété énergétique. Aujourd’hui, au sein de chaque service (192 collaborateurs contre 202 en 2020), une personne se penche sur ces sujets de développement durable.

Les congrès utilisent beaucoup de matériaux pas toujours recyclés…

On souhaite mettre en place un lieu où les gens pourraient venir chercher des déchets nobles: planches, meubles, peinture.

Quel est votre objectif à long terme?

L’ambition est claire: elle est d’être devant le Palais des congrès de Paris (lequel réalise 50M€ de chiffre d’affaires), avant la fin de la délégation de service public dans huit ans.