"Nous sommes étranglés"... Brasserie du Comté, Scierie du Mercantour, le SOS des entreprises de Saint-Martin-Vésubie

"Nous lançons une bouteille (de bière) à la mer." Edwards Dilly, patron de la Brasserie du Comté, à Saint-Martin-Vésubie, arrive encore à glisser un peu d’humour, mais le cœur n’y est plus.

Le 2 octobre dernier, son établissement était emporté, avalé par la Vésubie, dans le fracas et les pleurs de la tempête Alex. Depuis, tout le monde la croyait quasi sauvée. Edwards Dilly et son équipe en premier.

La Remontada titrait en décembre Nice-Matin, pour évoquer le fabuleux destin de cette entreprise qui a depuis le drame bénéficié d’aides de la commune, de la Métropole, de l’État et surtout d’un soutien populaire hors normes.

Pour qu’elle puisse continuer à brasser, la profession s’est mobilisée, avec l’appui des Brasseurs indépendants des Alpes Maritimes et d’une cagnotte. La bière "Mounta Cala" (1), était l’emblème de cette résurrection. Las. Alors qu’un emplacement était prévu dans la future zone artisanale de Saint-Martin-Vésubie, plus rien n’avance depuis un mois.

"Nous avons un plan d’investissement de 1,5 million d’euros, mais au premier octobre, les assurances arrêteront de compenser les pertes d’exploitation. Or, pour commander du nouveau matériel, il faut six mois. C’est donc déjà trop tard. Je n’accuse personne, la situation est compliquée, mais là on n’a plus d’options."

Entre-temps, l’inox a augmenté de 15%. La facture d’un million, déjà salée, a augmenté de 150.000 euros. Tous les acteurs de cette future zone artisanale du quartier du Touron sont concernés.

Alors pourquoi ce retard? Le maire pointe du doigt la Métropole, décisionnaire. Plusieurs rendez-vous auraient été annulés, notamment pour cause de Covid: "Je leur ai donné un ultimatum, répond Ivan Mottet. Les choses paraissent simples, mais dès qu’il faut réunir plusieurs acteurs, Etat, Métropole et autres, ça se complique. Les paroles données, il faut les coucher par écrit. Et quand arrive le moment, tout le monde a peur."

"Nous sommes étranglés"