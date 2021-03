"Nous serons les derniers à rouvrir". L'inquiétude du patron du High Club, la plus grande discothèque de la Côte d'Azur

Jérôme Calatraba, ex-footballeur reconverti dans la nuit, n’a plus la tête à la fête. Un an d’arrêt total. Le point mort. Un calvaire pour l’équipage de ce paquebot qui peut accueillir jusqu’à 1.500 "clubbers", dont 90% d’étrangers quand vient l’été.

Fini. Plus personne aux platines ni au bar, il ne reste d’ailleurs, au chômage partiel, que 29 des 51 salariés d’origine. Soit 19 équivalents temps plein. Les autres, notamment des étudiants dont certains comptaient sur ce job de fin de semaine pour subvenir à leurs besoins, ont décroché au terme du CDD, évidemment non renouvelé.

Le High Club ? Auparavant, deux millions HT de chiffre d’affaires. Mais aujourd’hui, 250.000€ de dettes. EDF relance chaque semaine. Orange somme de payer. Le loyer, 15.000 € par mois, accuse un retard que le gérant n’a pas voulu compenser par un moratoire, faute de visibilité. La discothèque doit 100.000 € à son bailleur…

"J’en suis réduit à des comptes d’apothicaire", calcule tristement Jérôme Calatraba, impuissant face au désastre. Avec rien, faire trois fois rien. Douze mois que ça dure. U ne première indemnité forfaitaire de 45.000€ a été versée pour trois mois, la seconde reste à venir. Une demande de prêt à la Région n’aboutit pas depuis décembre. Ces 50.000€ seraient d’autant plus utiles au High qu’un prêt garanti par l’État lui a été refusé, malgré la saisine d’un médiateur. "Soit on reste assis à regarder passer le train, soit on réagit", résume le boss qui dit réfléchir sérieusement à la proposition d’un groupe d’alimentation.

Le High en route vers une nouvelle destination ? Jérôme Calatraba s’y résignerait, s’il n’y avait pas d’autre solution. "Oui, j’y pense." Cette boîte de nuit, c’est sa reconversion. Il y a mis ses économies. "J’ai quatre enfants, une famille à nourrir. Mon épouse au chômage partiel avec 512€ par mois, déduction faite de l’impôt à la source. Je me verse pour l’instant un salaire de 1.500€. Notre crédit immobilier court sur dix ans."

S’il dit avoir "un peu de mal à dormir", le gérant, à cinquante ans, juge la gestion de la crise par le gouvernement "catastrophique". Sans la moindre perspective, il fonde quelque espoir sur l’été. "Nous, ce qu’on veut, c’est travailler." Il le sait : "Nous avons été les premiers à fermer, nous serons les derniers à rouvrir."

On comptait en 2019 environ 1.600 discothèques en France. 300 d’entre elles auraient déposé le bilan. "Si nous pouvons redémarrer, ce sera probablement avec des règles drastiques auxquelles il sera difficile de satisfaire", pense Jérôme Calatraba. Comment faire respecter des mesures de distanciation à des clients qui auront été tant privés de s’amuser ? Et qui, en raison de leur jeune âge, ne seront probablement pas vaccinés ? "Nous serons encore les dindons de la farce", pressent le patron qui ne croit plus au soutien de la ministre de tutelle : "Mme Bachelot ne parle jamais des discothèques. Elle n’a pas dû y mettre les pieds depuis longtemps. Peut-être que son rayon, c’est plutôt le thé dansant ?"