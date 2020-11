"Nous n’avons pas encore subi de contrecoup": malgré le couvre-feu et les restrictions sanitaires, le BTP se porte bien à Monaco

L’adage "quand le bâtiment va, tout va" ne saurait mentir en Principauté. Le président de la chambre patronale du bâtiment, Fabien Deplanche, qui démarre un nouveau mandat, y croit. Il défend sa corporation qui reste mobilisée face à la crise actuelle. Preuve que le secteur sert l’économie nationale? Le déficit du budget de l’État, cette année, a été amoindri par les rentrées de TVA immobilière. Puis, dans le budget primitif 2021, le gouvernement a confirmé la tenue de tous les chantiers publics.

En Principauté, le secteur du bâtiment accompagne depuis des décennies le développement du pays. En 2019, les entreprises de la place (348 sociétés) ont cumulé un chiffre d’affaires de 1,92 milliard d’euros. Et l’activité emploie 9.392 salariés.

Covid-19 oblige, la chambre patronale du bâtiment n’organisera pas, en fin d’année, son traditionnel cocktail bilan. Mais le président se fait le porte-voix de la profession pour résumer une année bien particulière. Entretien.

À l’heure de la deuxième vague, cette fois, le secteur du bâtiment semble préservé…

En effet, des décisions raisonnables et raisonnées du gouvernement pour éviter un confinement trop dur, permettent une activité économique de jour encadrée. Au travers du confinement au printemps, nous avons pu élaborer des mesures sanitaires à appliquer de manière stricte sur les chantiers.



Un arrêté ministériel les encadre et après six mois, nous pouvons dire qu’elles ont fait leurs preuves et ont su rassurer tous les acteurs de notre profession. Tout le monde arrive à travailler avec une application stricte, en toute logique, pour la sécurité de nos employés, qui est notre première préoccupation.



Ce travail a permis à notre corporation de ne pas souffrir d’une deuxième vague épidémique. Et à la différence du printemps, nous n’avons plus le stress de devoir se fournir en masques et en gel.

Ces règles sanitaires ont-elles changé la méthodologie sur les chantiers?

Elles nous ont obligés à réviser nos méthodes de travail. Notamment dans la transmission de l’outillage, où la désinfection est obligatoire et où nous essayons, quand les conditions le permettent, d’équiper chaque membre du personnel avec ses propres outils.



Ces mesures encadrent aussi les déplacements dans le chantier: l’endroit où l’on mange, où l’on se change… tout est très organisé. Et le masque est obligatoire en co-activité, mais on s’efforce de le faire porter en permanence.

Malgré un arrêt en mars, le secteur du BTP en Principauté n’est pas impacté par la crise?

Pour l’heure, le bâtiment a encore beaucoup de travail et nous n’avons pas encore subi de contrecoup.



On respecte les carnets de commandes bien remplis avant la crise. On s’adapte à cette complexité, mais c’est le maître mot de nos métiers: s’adapter et être solidaire. On est sur cette dynamique, avec quelques retards logiques dus à l’inertie d’un confinement.



Mais je ne peux pas présager de ce qui se passera en 2021. Pour autant, il me semble primordial que nous continuions nos activités pour soutenir l’économie nationale, dont nous sommes au cœur. Le plan de relance proposé par le gouvernement contient d’ailleurs beaucoup de travaux. C’est un gage de sérénité pour soutenir l’économie et ne pas l’entraver.