Nos 8 coups de coeur régionaux du CES de Las Vegas

Tchek ne laisse rien passer

Voilà une innovation qui va révolutionner le monde de la location de voitures et même des concessions automobiles qui assurent l’entretien des véhicules de leurs clients.

Quand il fallait hier plus de 15 minutes à un loueur pour inspecter la carrosserie d’une voiture, et encore en oubliant une rayure ici, un poc là, Tchek est capable de scanner entièrement un véhicule en moins de 5 secondes et d’éditer en moins d’une minute un rapport complet de l’état du véhicule et des coûts éventuels de réparation!

Le portique de détection, simple à installer, utilise une combinaison de trois technologies: vision, imagerie 3D et intelligence artificielle. "C’est la déformation des reflets de la lumière projetée sur la carrosserie que les caméras détectent. L’intelligence artificielle analyse ensuite s’il s’agit de la forme de la voiture ou d’un dommage sur la carrosserie", simplifie Anton Fert, le président de Tchek, jeune société marseillaise.

Aux Etats-Unis, pays de la voiture reine, une telle innovation ne pouvait que séduire. C’est chose faite puisque la startup, qui a déjà installé 20 scanners en Europe, va en monter un premier aux USA d’ici quelques mois. A eux l’Amérique!