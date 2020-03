Musicos, passez le casting pour le Sophia Live Music

Le festival, coproduit par Sophia Club Entreprises (SCE) et Fish My Kiss, a pour objectif de contribuer au développement ainsi qu’au dynamisme du territoire de Sophia Antipolis par le biais d’une animation culturelle et musicale, ouverte au grand public.

Depuis sa création il y a cinq ans, Sophia Live Music rassemble des musiciens locaux amateurs, salariés, étudiants et résidents de Sophia Antipolis qui se produisent en plein air dans la pinède du Resort Mercure.

Pour s’inscrire, il faut être amateur que l’on soit artiste solo ou un groupe de musiciens. Le groupe est constitué d'au moins une personne majeure travaillant ou étudiant à Sophia Antipolis. Nouveauté de cette édition: le Festival ouvre également le casting aux talents résidant sur l’une des cinq communes de Sophia Antipolis (Antibes, Biot, Mougins, Valbonne-Sophia Antipolis, Vallauris-Golfe-Juan).

Les artistes candidats sont invités à se faire connaître dès maintenant auprès de l'organisation sur www.sophialivemusic.com et en renseignant le formulaire en ligne.

Depuis 2016, la scène du Sophia Live Music a déjà présenté 45 groupes et accueilli 2.635 festivaliers. L'an passé, 52 groupes ont candidaté et 10 d'entre eux se sont partagé la scène ! Allez-vous être la bête de scène de la rentrée 2020?