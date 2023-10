La Monte Carlo Beer sort deux nouvelles recettes de bières tendances

Monte Carlo Beer, c’est avant tout l’histoire de deux amis, Anthony Orengo et William Scheffer, à la passion commune pour la bonne bière. Celle qui rafraîchit et désaltère. Celle qui rassemble à l’apéro. Celle qui promeut les produits et savoir-faire locaux. C’est ainsi que la Monte Carlo Beer blonde est née en 2019. Avant de se décliner en ambrée. Et, plus récemment, en version sans alcool (<0.5% d’alcool par volume) et IPA. Des recettes entièrement élaborées dans la brasserie A la fût, située à Mouans-Sartoux, où les deux fondateurs de la marque monégasque possèdent leurs propres fûts.

Séduire de nouveaux consommateurs

Avec ces deux nouveaux produits mis sur le marché ce mois-ci, Anthony Orengo et William Scheffer proposent désormais une gamme complète de la boisson maltée, qui ne cesse de séduire de nouveaux consommateurs. Et c’est bien dans cette optique que le duo a diversifié ses recettes. "Les tendances de consommation ont changé. La bière sans alcool est très présente et surtout très appréciée. La IPA aussi. On se devait de faire nos propres versions", résume Anthony Orengo. Le tout après avoir opéré un virage 100% bio cette année.

Une belle success story monégasque qui poursuit sur sa lancée. En quatre ans, Monte Carlo Beer a réussi à conquérir 80% de la Principauté, ainsi que le marché français, de Saint-Tropez à Menton notamment. À l’international, la marque s’exporte bien entendu en Europe mais aussi au Japon, à Hong Kong et très prochainement au Vietnam. "On se développe assez bien. Chaque année on multiplie par deux ou trois le nombre de bouteilles, et le chiffre d’affaires. On s’est entourés d’une équipe cette année, avec quatre nouveaux salariés", confie William Scheffer. De quoi monter en puissance pour développer les futurs projets.

Car il y en a. À commencer par une bière de Noël qui sortira en fin d’année. Avec le passage en 2024, le duo souhaite mettre l’accent encore plus sur son développement international en mettant le cap sur les États-Unis et le Grande Bretagne. Objectif: "Faire rayonner le nom Monaco et celui de Monte Carlo Beer un peu partout."

Nouvelle marque en 2024

D’ici l’été prochain, les deux amis ambitionnent d’installer sur le marché une nouvelle gamme de boissons, sans alcool. "Ce sera une autre marque, une autre identité", dévoile William Scheffer, sans en dévoiler le nom.

Celle-ci proposera des recettes artisanales, bios et allégées en sucre de limonade, de cola, de tonic et de ginger beer. Des classiques d’abord mais des goûts plus originaux arriveront par la suite. "L’idée c’est de pouvoir boire ces boissons seules ou de les mixer dans des cocktails."

Le rendez-vous est donné en mai 2024 pour découvrir les premières saveurs de cette future marque qui, si elle est différente de Monte Carlo Beer, gardera bien entendu une référence à la Principauté.

Photo Jean-François Ottonello.

Deux packagings pour deux gammes de bières Vous avez peut-être déjà remarqué le changement dans les rayons de votre supermarché. Les bières Monte Carlo Beer ont changé de packaging. Une volonté de différencier les produits vendus en grande distribution de ceux proposés par les hôtels, cafés et restaurants. Alors que la marque est aujourd’hui présente dans plus d’une centaine de supermarchés, contre une demi-douzaine il y a encore un an. Sur la recette, rien ne change. Il s’agit essentiellement d’une question de look pour proposer une gamme "premium" aux professionnels. Le packaging initial, avec le manchon recouvrant toute la bouteille, est désormais réservé aux établissements. Dans les rayons de la grande distribution, les amateurs de bière peuvent retrouver la Monte Carlo Beer dans un look plus épuré, avec la bouteille en verre classique. "C’est aussi un choix en termes écologiques. Même si le sleeve [le manchon, ndlr] est en plastique recyclé, c’est aussi une volonté de limiter l’empreinte carbone sur cette référence-là", complète Anthony Orengo.