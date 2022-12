Monaco Smart Yacht : un nouveau rendez-vous pour un yachting vertueux

Industrie en pleine transformation, la grande plaisance mobilise ses acteurs qui ont d’ores et déjà amorcé une profonde mutation en matière de transition environnementale. Dans la continuité du succès de son Monaco Smart & Sustainable Marina Rendez-vous, M3 (Monaco Marina Management), société monégasque spécialisée dans la gestion des marinas et ports de plaisance, souhaite promouvoir des solutions durables et adaptables à la grande plaisance (unités de plus de 24m), en lançant le Monaco Smart Yacht Rendez-vous.

Cet événement de networking sera organisé les jeudi 23 et vendredi 24 mars au Yacht-club de Monaco durant la Monaco Ocean Week.

"Il est primordial de s’adresser à l’ensemble de l’écosystème pour le rendre plus vertueux, en favorisant les échanges et en sollicitant les innovations qui peuvent apporter un changement majeur à l’industrie."

C’est aujourd’hui une priorité. On considère que les yachts passent en moyenne 80% de leur temps à quai dans les marinas et une grosse partie des 20% restants à l’ancre. Grâce à la technologie, de nouvelles solutions peuvent être apportées. Nous avons commencé par les infrastructures, avec le Monaco Smart & Sustainable Marina Rendez-vous (24-25 septembre 2023). La logique veut que nous poursuivions avec les yachts, car les deux sont indissociables », a commenté José Marco Casellini, directeur général de M3.

Des premières rencontres pour initier les échanges

Une première session digitale a été organisée avec la participation de Marc Hervás, coordinateur du développement durable de MB92, leader mondial du refit, de la réparation et de la maintenance de super-yachts, engagé dans le développement durable. Et de Laurent Perignon, consultant yachting et nouvelles technologies.

Une deuxième session est prévue le 12 janvier à 17h avec la participation de Paris Baloumis, directeur marketing du chantier naval.

Oceanco, dont l’ambition est de créer et de soutenir les yachts à moteur et les yachts à voile les plus avancés et les plus inspirants au monde.

Pour encourager la transition énergétique du yachting, cet évènement représente une opportunité pour les armateurs et tous les acteurs du secteur de découvrir les enjeux techniques auxquels répondre et d’encourager de nouvelles collaborations et notamment dans l’économie circulaire.

Une ambition d’autant plus nécessaire que l’industrie est une manne économique considérable, 8 milliards d’euros aujourd’hui contre 13 milliards estimés en 2030.

L’ensemble du cycle de vie du yacht sera ainsi abordé: de la recherche et développement à son usage, son entretien et son financement. Les nouvelles solutions de propulsion ou des choix de matériaux plus respectueux de l’environnement, l’optimisation de la consommation énergétique, la gestion de l’eau, la connectivité et la sécurité sont des exemples de sujets qui seront débattus.

Des prix décernés à l’issue de l’événement

L’objectif de ce rendez-vous est multiple. Architectes navals, armateurs, capitaines et chantiers pourront apprendre, échanger et se rencontrer avec des investisseurs, start-ups, scale-ups et sociétés innovantes.

Les sélectionnés sont référencés dans un e-catalogue qui présente les nouvelles solutions applicables aux yachts. L’ensemble du processus vise in fine à récompenser d’un Smart innovative yacht award, la solution la plus intelligente et la plus éco-responsable, dans 3 catégories (start-ups, scaleups et compagnies).

Ces prix seront décernés à l’issue de l’événement le vendredi 24 mars.