"Monaco se démarque de nouveau avec une croissance à deux chiffres": ce qu'il faut retenir du rapport sur le PIB 2022

"En 2022, le PIB de Monaco s’élève à 8,34 milliards d’euros, contre 7,29 milliards en 2021. Corrigé de l’inflation, il augmente de 11,1 % [à titre de comparaison, il est de 3,5 % pour la Zone euro, et 2,6 % en France, NDLR]. par rapport à l’année précédente. Sur la décennie, le PIB enregistre un taux de croissance annuel moyen de 4,6 %", notent les experts de l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE) dans leur rapport.

"Le PIB de la Principauté est notamment caractérisé par sa volatilité importante. La reprise économique s’est traduite en 2021 par une croissance réelle de 21,9 %, qui a permis d’effacer les effets de la crise sanitaire et de surpasser son niveau de création de richesse pré-pandémique de 6,0 %, précisent-ils. En 2022, Monaco n’a pas été épargné par la situation économique mondiale, et notamment par les conséquences de l’inflation. Cela étant, si l’évolution du PIB est plus modeste que l’année précédente, la Principauté a toutefois réussi à conserver un taux de croissance à deux chiffres."

Des tendances fortes à retenir



Les trois principaux secteurs en termes de PIB restent inchangés. Près de la moitié de la richesse créée en Principauté en 2022 (49,1 %) provient des Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien, des Activités financières et d’assurance et du Commerce de gros. Le PIB per capita (par habitant) enregistre une croissance réelle de 8,2 % cette année, ce qui le porte à 91.353 euros. Le PIB par salarié, indicateur de productivité économique, s’élève à 137.831 euros en 2022, en hausse de 6,8 % en volume.