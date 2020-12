Monaco mise à fond sur la transition numérique des entreprises

Dès l’annonce du plan de relance, en septembre dernier, il est devenu clair que le numérique serait "un axe majeur de la relance économique", comme l’a confirmé Frédéric Genta, délégué interministériel à la transition numérique.

Le numérique n’étant pas qu’une affaire de startup, le gouvernement lance dès ce jeudi un portail sur internet, qui permettra aux entreprises de se lancer dans la grande aventure du digital en trois points: évaluer ses connaissances et faire un état des lieux, se former et trouver des prestataires de service monégasques, et financer sa transition grâce au fonds bleu proposé par le gouvernement.

Toutes les entreprises monégasques qui ont un projet de transition numérique susceptible d'apporter une valeur ajoutée sont concernée. Les financements par le fonds bleu iront de 30 à 70% des sommes engagées.

"Avec tout ce qui est mis en place, 2021 doit être l'année de la transformation numérique", a déclaré Frédéric Genta.