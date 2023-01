"Monaco et le Sud de la France sont des valeurs sûres": les confidences de Nicolas Orlowski, p.-d.g d'Artcurial

Bijoux et montres à disperser, Artcurial a démarré l’année par ses ventes de prestige en Principauté. Et la maison parisienne tient à sa "position historique", rappelle Nicolas Orlowski, son président-directeur général, "dans le sud de la France et en particulier à Monaco". Ce pourquoi elle organise à Monte-Carlo une vente d’été et une vente d’hiver chaque année. Deux rendez-vous qui ont, en 2022, contribué à des résultats stratosphériques du groupe qui signe là sa meilleure année en deux décennies d’existence.

"Ce groupe est un reflet intéressant de voir comment évoluent les habitudes des clients dans les produits de luxe, les métiers de l’art, l’immobilier. Concernant l’année 2022, il y a un phénomène de rattrapage d’après pandémie que l’on ne peut pas nier. Cependant, dans tous nos métiers, nous avons réalisé la fourchette haute de nos prévisions les plus optimistes avec 1,6 milliard de ventes totalisées dans tous nos domaines", souligne le patron du groupe. Les ventes aux enchères ont progressé en 2022 de 28% pour totaliser 216,5 millions d’euros de revenus. À Deauville, la vente de chevaux a, elle, totalisé plus de 200 millions d’euros de transactions.

Développer une dynamique en Principauté

"Globalement, le sud de la France et Monaco sont très dynamiques pour notre groupe, et demeurent plus qu’une valeur sûre " Ce qui explique l’engagement du groupe en Principauté. Outre les deux sessions de ventes annuelles, Artcurial orchestre le parcours artistique de Monaco Sculptures, installant des œuvres en plein air chaque été à Monte-Carlo et le confirme à nouveau en 2023. Avec d’autres projets qui pourraient se greffer au calendrier monégasque. "Ce que nous voulons, c’est développer cette dynamique et créer une présence régulière sur l’année pour accompagner la Principauté dans son attractivité".

Une déclaration du P.-D.G. d’Artcurial qui confirme: "On ne change pas de stratégie, Monaco continue d’être la base de nos ventes aux enchères dans le Sud. Nous allons renforcer cette base, tout en rayonnant, comme nous le faisons déjà, sur toute la Côte d’Azur". Aujourd’hui, tous métiers confondus, plus de 150 personnes sont salariées par le groupe en Principauté et dans la région PACA.

Accompagner acheteur et vendeur

La présence physique des clients - badauds ou acheteurs - aux ventes cette semaine dans les salons de l’hôtel Hermitage atteste deux points. D’une part, que si à Paris, les salles de ventes sont plutôt vides, les acheteurs potentiels privilégiant les enchères à distance, en Principauté l’entrain de la discipline est toujours prégnant.

D’autre part, la seconde main dans l’achat de produits de luxe a toujours le vent en poupe, et s’est encore plus démocratisée dans la société.

"Ce que nous offrons surtout, c’est la sécurité d’une grande maison de ventes », convient Nicolas Orlowski. « Notre métier est aussi d’accompagner les vendeurs pour ajuster les prix. Aujourd’hui, les acheteurs ont un accès à l’information qui n’existait pas il y a 20 ans. L’ajustement des prix est primordial dans tous les métiers d’intermédiaire. Des produits ont une cote qui monte, d’autres stagnent. Ce n’est pas toujours facile, mais Artcurial continue de faire ce métier à l’ancienne. Et c’est comme cela qu’il faut le faire, avec des commissaires-priseurs qui défendent les intérêts des vendeurs tout en leur expliquant comment fixer le bon prix pour donner de l’appétit à l’acte de vente et une dynamique aux enchères".

Immobilier: une année au beau fixe Acquis par Artcurial en 2017, le groupe immobilier John Taylor établi dans vingt-cinq pays a fait sa plus belle progression en 2022 sur le littoral méditerranéen. "Le sud de la France et Monaco ont été, à notre surprise, la zone la plus dynamique pour John Taylor dans le monde l’an passé. C’est là où il y a eu la plus forte progression d’activités", assure Nicolas Orlowski. "Des problèmes de stock" Si en 2020, la dynamique immobilière était vers la Suisse à la sortie du confinement, les résultats enregistrés l’an passé montrent que la French Riviera a pris le leadership. En chiffres: les activités immobilières enregistrées de Saint-Tropez à Monaco en 2022 sont en hausse de 40% par rapport à 2021. "L’année 2021 était particulière car encore dans la pandémie, mais si l’on compare avec 2019, nous sommes tout de même en progression de 15%". Dans ce sillage, la demande de location de biens de luxe pour de longues durées "a explosé" dans le secteur, pour des clients voulant s’y établir pour deux, trois ou quatre mois. En 2022 d’ailleurs, l’agence John Taylor de Monaco se classe à nouveau dans le top 3 des agences du groupe dans le monde entier, en termes de chiffre d’affaires. "Que ce soit à Monaco, à Saint-Tropez ou dans tout l’arrière-pays, nous faisons face à une clientèle européenne et internationale qui cherche des maisons secondaires, voire des maisons principales. Par exemple, nous avons une cinquantaine de clients à Paris qui ont vendu leur résidence dans la capitale, pour un bien plus petit. Et avec le gain financier, se portent acquéreurs de résidences dans le Sud", continue le patron d’Artcurial. Si bien que les équipes ont été confrontées à des "problèmes de stock" notamment dans l’arrière-pays, où la demande était plus forte que l’offre. "On vend tellement de propriétés, qu’il y a une montée très forte des prix pour une clientèle très large et peu de biens. Pas seulement des demeures pour milliardaires. Mais aussi des maisons à 1 ou 2 millions d’euros, ce qui représente beaucoup d’argent". Si Nicolas Orlowski confirme que les instances administratives sont aujourd’hui "extrêmement vigilantes sur les métiers de l’immobilier" eu égard à des avoirs possédés en France par des oligarques russes, l’absence de cette clientèle venue de Moscou n’a pas fait - pour autant - chuter le business. "Dans nos domaines, nous constatons que l’absence de la clientèle russe a été remplacée à 100% par une clientèle américaine, qui fait un retour très fort, à tous niveaux et crée une dynamique dans les ventes d’art, de collections ou de maisons dans le sud de la France. C’est LE phénomène de l’année 2022. Les Américains se sentent forts, riches. On annonçait la mort du dollar, ce n’est pas vraiment le cas".