"Monaco est la capitale du yachting": plus de cent capitaines de super-yachts rassemblés au Yacht-Club

Si la planète des super-yachts fait son show sur le Port Hercule, le Yacht-Club de Monaco (YCM) est la maison de tous les acteurs de la grande plaisance. Après un déjeuner des armateurs qui a réuni quelque quatre-vingt-dix convives, les capitaines de super-yachts s’y sont donné rendez-vous pour le 26e Captains’ Forum. Un rendez-vous qui s’inscrit dans le cadre du Captains’ Club fédérant 150 capitaines exerçant sur des super-yachts et naviguant sous pavillon du Yacht-Club de Monaco.

Plus d’une centaine de capitaines ont participé à l’événement et ont partagé leurs expériences autour de rencontres exceptionnelles et de réflexions sur la profession.

Quand un astronaute voit la mer depuis le ciel

"Monaco est la capitale du yachting, au même titre que Houston l’est pour les missions spatiales", a souligné Scott E. Parazynski, invité exceptionnel qui a lancé les débats.

Cet ancien astronaute de la NASA a marqué la matinée d’échanges non seulement en évoquant son incroyable vécu mais en établissant également les nombreuses similitudes entre la mer et le ciel. "Aller dans l’espace requiert une certaine préparation. Cela nécessite une juste balance. Il faut être profondément calme tout en étant extrêmement concentré. C’est certainement aussi le cas pour vous capitaines, lorsque vous prenez la mer."

L’astronaute a insisté sur le facteur humain, déterminant pour mener à bien une mission spatiale ou faire la traversée d’un océan. "Les équipages pluridisciplinaires proviennent d’horizons différents, ont des opinions différentes mais doivent mener conjointement une mission et régler les problèmes ensemble". Scott E. Parazynski a partagé sa passion "et, comme vous je présume, lorsque l’on revient sur terre, l’on se demande quand est-ce que l’on va repartir."

Tous ces passionnés de leur métier réunis au Yacht-Club ont ensuite échangé sur l’avenir du yachting qui doit faire face à de nombreuses difficultés: environnement, formation des jeunes générations, technologies