Immobilier, population, emploi, météo...: ces statistiques à connaître à Monaco

C’est une mine d’or pour quiconque s’intéresse à la vie de la Principauté. Dans les 262 pages que contient l’ouvrage Monaco en chiffres, l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE) a compilé et analysé des données chiffrées sur diverses facettes du pays: territoire et environnement; économie; population; cadre de vie; vie publique - organisations institutionnelles et - désormais dans un chapitre à part entière - l’emploi.

Dans ce recueil de statistiques pour l’année 2022, les courbes, cartes, tableaux et graphiques se succèdent. "Parmi les nouveautés, les principaux indicateurs économiques des 12 grands secteurs d’activité sont détaillés au travers d’une infographie", a fait savoir Alexandre Bubbio, directeur de l’IMSEE, lors d’un petit-déjeuner du Monaco Economic Board. Rendant ainsi plus lisible le focus sur l’économie monégasque, dont les données montrent qu’elle a définitivement surmonté la crise du Covid-19 avec une réelle reprise de la croissance.

Autre changement, à la demande du Comité des droits des femmes, les données des adhérents des clubs sportifs du pays ont été distinguées par genre.

1. Immobilier: le prix au mètre carré

Nul ne l’ignore, le prix au mètre carré à Monaco est l’un des plus coûteux au monde avec les villes de Hong Kong et New York.

En 2022, selon la Direction des services fiscaux, celui-ci s’établissait en moyenne à près de 51.000 euros pour une revente immobilière. "Il est en légère baisse par rapport à 2021 mais a augmenté de 60% en une décennie", a noté Alexandre Bubbio. Sans surprise, c’est dans le quartier du Larvotto que les chiffres explosent avec 62 351 euros le m². Fontvieille (55.279€) et Monte-Carlo (55.054€) complètent le trio des zones les plus onéreuses du territoire monégasque.

2. 39.050 résidents pour 139 nationalités

Fin 2022, grâce à l’actualisation annuelle calculée avec les soldes naturel et migratoire, la population de la Principauté était estimée à 39 050 personnes, en chute de 0,1% par rapport à 2021.

Dans le détail, si l’on se réfère au chiffre de 37.308 résidents glanés lors du dernier recensement de 2016, on constate que le quartier le plus peuplé est celui de Monte-Carlo avec 8259 résidents (22%), que la moyenne d’âge de la population s’élève à 46,4 ans ou encore que 139 nationalités vivent à Monaco. Avec les Français, Monégasques, Italiens, Britanniques et Suisses dans le top 5.

3. Combien de Monégasques?

Fin 2022, le nombre de nationaux monégasques s’élevait à 9.686 personnes (+0,8%), dont 5263 femmes et 4423 hommes, âgés en moyenne de 44,7 ans. L’immense majorité réside en Principauté (94,9%) et en France (4%). Leur espérance de vie à la naissance s’établit en moyenne à 86,5 ans, avec une différence de plus de 4 années en faveur de la gent féminine (88,7 ans contre 84,4 ans pour les hommes).

4. Le budget de l’État

Les finances de la Principauté se portent bien. En 2022, l’État monégasque a dégagé un bénéfice de 32,2 millions d’euros avec 2,07 milliards d’euros de recettes générées - dont près d’un milliard d’euros rien que pour la TVA - et 2,04 milliards d’euros dépensés. "La Principauté n’a connu qu’un seul déficit en dix ans", détaille Alexandre Bubbio. C’était en 2020, pendant la pandémie de Covid-19, avec -103,2 millions d’euros. Un triste record oublié dès l’année suivante.

Quant au PIB, il se fixe à 7,27 milliards d’euros, en hausse de +21,6% par rapport à 2021 et "largement au-dessus de 2019".

L’emploi

En 2022, le nombre d’emplois salariés a dépassé la barre symbolique des 60.000, dont 55.472 pour le secteur privé (91,7%). La majorité est de nationalité française (62,1%), suivie des nationalités italiennes (14,3%), portugaises (6,7%) et Monégasques (3,8%).

Dans le privé, un quart des emplois appartiennent aux scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (15.735). Le secteur de l’hôtellerie-restauration, lui, emploie 8 100 personnes.

La température maximale enregistrée à Monaco est de 35,1° Photo Jean-François Ottonello.

Une température moyenne de 18,2°C sur douze mois La station météorologique, installée au Jardin exotique, a pu enregistrer les températures maximale et minimale de l’année 2022: 35,1°C au plus haut et 5,3°C au plus bas. Avec une température moyenne de 18,2°C sur les douze mois écoulés. Nul doute qu’il fait bon vivre en Principauté, où 2650 heures de soleil ont également été enregistrées. 43 jours de pluie Il est tombé 476,1 millimètres de précipitations, soit l’équivalent de 43 jours de pluie. Près d’un quart se concentre sur le seul mois de décembre (123,5 mm, soit 8 jours). La moyenne annuelle d’humidité relative en Principauté demeure constante et légèrement supérieure à 60%. La zone de confort hygrométrique, où l’humidité de l’air est comprise entre 40% et 80%, a été observée durant 284 jours en 2022. "C’est pendant la période estivale où sont relevés les taux d’humidité les plus élevés. La topographie en cirque du bassin de Monaco peut expliquer ce phénomène où en absence de vent, l’air chaud chargé d’humidité provenant de l’évaporation de l’eau de mer est maintenu sur la Principauté", indique l’IMSEE.

Photo Monaco-Matin.

Transports: les 4 chiffres à retenir 1. Liaisons routières Le pays compte 57 km de voies, dont 7 en souterrains. 42 tunnels sont recensés. 2. Transports urbains Plus de 6,3 millions de voyages ont été effectués sur les 8 lignes de la CAM en 2022. La plus fréquentée est la ligne 4 (Condamine/St-Roman) avec 1 525 420 voyages. 3. MonaBike Plus d’1,3 million de km ont été effectués avec les vélos électriques rouges en libre-service. La station la plus fréquentée est celle du boulevard des Moulins. 4. Le train Plus de 5,9 millions de passagers ont transité par la gare ferroviaire de Monaco. C’est moins qu’en 2019 (7,5 millions).

Le chiffre 132 C’est le nombre d’ambassades étrangères accréditées à Monaco. La Principauté, elle, compte 130 consulats en activité dans 82 États.