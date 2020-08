Monacair: le plan social démarrera-t-il le 9 août?

Perquisitions ce jeudi

Le parquet général a confirmé nos informations.

Jeudi, « trois juges d’instruction co-saisis dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile du 3 mars 2020 déposée par la SAM Heli Air Monaco et Messieurs Jacques et Patrick Crovetto, sur les conditions de l’attribution, en 2015, de l’exploitation de la ligne régulière héliportée entre Monaco et l’aéroport de Nice - Côte d’Azur à Monacair, a donné lieu, sur quatre sites distincts, à des actes de constatations, d’auditions de personnes présentes et de perquisitions. Les magistrats instructeurs étaient assistés de deux experts en matière informatique. Dix fonctionnaires de police et un magistrat du parquet général étaient présents à ces opérations. »

Selon nos sources, les locaux de l’aviation civile auraient également été perquisitionnés.